Зеленський висловив співчуття у зв'язку з аварією в Шереметьєво: бурхлива реакція мережі

Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку з аварією літака в Шереметьєво, яка відбулася вчора, 5 травня, і в результаті якої загинула 41 людина.

Зеленський зазначив, що життя є найвищою цінністю.

"Про те, що її треба берегти, нам нагадують наші втрати на фронті, трагедії, подібні терактів на Шрі-Ланці і аварії в Шереметьєво. Загиблих не повернути. Ми співчуваємо близьким і будемо пам'ятати про тих, кого більше немає", - підкреслив новообраний президент України.

При цьому він також додав, що українці думають про полонених співвітчизників в Росії.

Користувачі мережі також відреагували на це.

Розумниця!! Людиною треба бути завжди, а люди і горе в усіх однакове!! Співчуття!!

А як інакше, це людське життя! Володимир Олександрович сам людина дуже культурна і кожен на його місці повинен вчинити також. Весь український народ приносять співчуття, крім нерозуміючих, що таке життя!

Скріншот з Facebook

Володимир Олександрович мудрий президент з чуйним серцем. Ось це показує рівень його культури та людяності. Співчуваю рідним загиблих. Нехай земля їм буде пухом!!!

А чому не висловив жаль з приводу вчорашніх втрат на Донбасі?

Пропащий боягуз, кожен день гинуть на Донбасі захисники, ні разу не висловлював співчуття;

Скріншот з Facebook

Молодець все правильно зробив і нормальний поважаючий себе чоловік вчинив би точно так само. Наш чоловік;

Ну, наш цвіт нації вбивають кожен день. То ви вже звикли! І вбиває Росія. Це нічого! Ну так Зе не знає якою ногою стати або в Росію або в Україну.

А коли в Луганську збили ІЛ 76 і всі 49 людей загинули, багато росіян співчували?

Скріншот з Facebook

Вони висловлювали нам співчуття, убивши понад 13 тисяч українців?

У нас кожен день гинуть вояки і мирні люди, ви чули від нього співчуття? І не почуєте! Тому що бізнес у Росії!

Скріншот з Facebook

Зе зовсім з головою не дружить. Він ніяк не зрозуміє, що він президент України. Воюючої країни;

Є етикет для гаранта!

Етикет доречний в цивілізованому світі. А кацапстан до нього не відноситься.

Варто зазначити, що в аварії літака в Шереметьєво постраждала українка, її госпіталізували.

Нагадаємо, що в мережі показали нові фото з місця пожежі в Шереметьєво.