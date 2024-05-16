Зеленский поразил украинцев невероятной вышиванкой. Сколько она стоит и что означает орнамент

В четверг, 16 мая, в Украине отмечают неофициальный народный праздник - День вышиванки . По этому случаю президент Владимир Зеленский поздравил украинцев и продемонстрировал очередную свою вышиванку - на этот раз элегантно черную, с невероятным орнаментом и "магическими" символами.

При подготовке материала были использованы следующие источники: страница Владимира Зеленского в Facebook, Etnodim.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какой бренд создал эту рубашку, что означает ее узор, а также сколько стоит такая вышиванка.

Поздравление президента с Днем вышиванки

"Видимо или невидимо, она всегда под пикселем защитника и под формой спасателя, под халатом медика, курткой энергетика, она на волонтере, на учителе, на всех, кто держит оборону. Наши дети знают ее с детства. Она - символ единения всех поколений украинцев сквозь века", - подчеркнул Владимир Зеленский в своем поздравлении по случаю Дня вышиванки.

Он добавил, что узор вышиванки - неповторим, ведь "вышивается нашими собственными делами на полотне, сотканном нашими ценностями".

"За годы сопротивления агрессии она стала неформальной униформой всех, кто отстаивает человечность, свободу и право на идентичность. С Днем вышиванки, Украина, украинцы и друзья Украины!" - подытожил президент.

Пост президента Зеленского (скриншот: facebook.com/zelenskyy.official)

Кроме того, глава Украины опубликовал совместную со своей женой Еленой фотографию.

На ней он одет в черную элегантную рубашку, вышитую белыми узорами. Первая леди Украины - наоборот - одета в белую рубашку с черной вышивкой.

Владимир и Елена Зеленские (фото: facebook.com/zelenskyy.official)

Кто создал черную вышиванку Зеленского и что означает ее орнамент

Черную вышиванку, в которую был одет президент Зеленский, создал украинский бренд Etnodim, специализирующийся именно на производстве современных вышиванок и торговле ими.

Эта модель прямой рубашки - сшитой из черной льняной ткани и вышитой гладью светлыми хлопковыми нитями - называется Vidsich.

Вышиванка Vidsich (скриншот: etnodim.ua)

Она имеет воротник-стойку, а также рукава и манжеты, украшенные вышивкой.

Отделка вышиванки Vidsich (скриншот: etnodim.ua)

Спереди - разрез с застежкой на кнопку, на спине - кокетка.

Вышиванка Vidsich - перед и зад (скриншот: etnodim.ua)

В Etnodim уточняют - эта вышиванка имеет орнаменты равнового креста, булавы, меча, дубовых листьев, стилизованного герба и другие.

Они несут в себе символы смелости, крепости, борьбы и исторического пути Украины.

Где можно купить такую вышиванку и сколько она стоит

Купить вышиванку Vidsich можно в интернет-магазине бренда Etnodim.

Доступные для заказа размеры: S, M, L, XL и XXL.

Стоимость вышиванки (со скидкой) - 3 960 грн (ранее она стоила 4 400 грн).

Купить вышиванку Vidsich можно онлайн (скриншот: etnodim.ua)