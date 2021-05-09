Зеленський замилував фото з найближчими людьми

Зеленський нагадаємо, що щорічно у другу неділю травня в Україні відзначають День матері.

Також президент поділився своїми думками про безцінну значимість мами для людини з її безмежною любов'ю, турботою, вірою в тебе і підтримкою, які тривають все життя й оточують всюди, навіть коли мати за тисячі кілометрів.

"Мама завжди поруч. Мама поруч навіть тоді, коли не поруч. Бо її материнське серце за тисячі кілометрів відчуває, чи все в тебе добре, чи ти в безпеці, чи ти здоровий, чи посміхаєшся, чи не голодний і навіть - чи ти в шапці", - йдеться в публікації.

Зеленський розповів, що мама не просто дає нам життя, але робить його безпечним, здоровим, комфортним, щасливим, цікавим, розвиваючим, пізнавальним. А ще мама "має надзвичайну суперсилу": завжди вислухає, завжди зрозуміє, завжди пробачить, завжди знайде потрібні тобі слова.

Глава держави вважає, що найщасливіша людина та, яка в житті знає двох найкращих мам - свою і маму своїх дітей.

"А значить, я впевнено можу сказати, що я - найщасливіша людина на землі", - зазначив Зеленський.

Президент дуже тепло подякував своїй мамі Риммі Володимирівні та дружині Олені, мамі своїх двох дітей.

"Обидві - безмежно кохані! Обидві - найкращі у світі! З Днем матері!"- пише Зеленський.

Зеленський показав дитяче фото з мамою і своє сімейне - з дружиною і дітьми (фото: facebook.com/zelenskiy95)