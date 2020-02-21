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Криворізький "мурашник": з'явилися нові фото двору, де виріс Зеленський

STYLERПерсони    21.02.2020 - 17:52
Криворізький "мурашник": з'явилися нові фото двору, де виріс Зеленський
Володимир Зеленський (Фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський жив у Кривому Розі в багатоповерхівці-"мурашнику"

Дитинство Володимира Зеленського пройшло в Кривому Розі в районі Соцмісто, в якому місцеві жителі називають багатоквартирні будинки "мурашниками". У квартирі, де виріс майбутній президент, досі проживають його батьки.

Багатоповерхівка розташована за адресою вулиця Мистецька, 13, у звичайному дворі, який потребує ремонту. Про це передає "Апостроф".

Як видно на фото, звичайний двір мало чим відрізняється від багатьох тисяч інших.

В домі на дверях встановлені домофони, на першому поверсі в під'їзді розташовані продуктові магазини, стоять гаражі, на одному з дерев закріпили дошку для оголошень та імпровізовану сушарку для одягу.

Є також крита альтанка з лавками та столиком, шафами, дзеркалом і плакатами.

Будинок і двір у Кривому Розі, де жив Володимир Зеленський (Фото: apostrophe.ua)

Через дорогу від будинку розташований Криворізький державний цирк, і тут же сквер поруч.

Школа №95, де навчався Зеленський, знаходиться поруч із будинком і зараз має статус гімназії.

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