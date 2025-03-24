Зеленский сказал, что случилось с поясом Усика, который он подарил Трампу

Где находится пояс Усика

На вопрос журналиста, удалось ли ему отдать чемпионский пояс Трампу или он забрал его домой после встречи, президент ответил, что не знает.

"Не знаю", - сказал Зеленский. - "Может, он все еще там".

Также он подчеркнул, что в суматохе, которая последовала после их спора с президентом США, он оставил его на столике рядом с диваном. Позже в тот же день, когда украинцы ушли, один из сотрудников Белого дома нашел пояс и отнес его в личную столовую Трампа, где он теперь находится вместе с другими сувенирами, как напоминание о провалившейся дипломатии.

Как Усик отреагировал на информацию о своем поясе

В то же время украинский боксер-профессионал, чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в тяжелом весе Александр Усик также прокомментировал информацию о том, где находится его пояс.

На вопрос журналистов, находится ли его пояс в Вашингтоне, он ответил, что не знает.

"Я не знаю. Мои пояса все у меня дома", - отметил Усик.

На уточняющий вопрос, чей пояс подарил Зеленский Трамп, спортсмен ответил неоднозначно.

"Специальный пояс, мне кажется, какой-нибудь. Я знаю, что это за пояс, просто никому ничего не могу сказать. И не хочу", - подчеркнул спортсмен.



Александр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

Напомним, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом. Там он встретился с Дональдом Трампом, чтобы обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества и подписания соглашения о поставках полезных ископаемых. Однако мероприятие пошло не по плану после того, как Зеленского упрекнули в том, что он пришел в Овальный кабинет не в костюме.

В ответ на это Зеленский сказал, что наденет костюм, когда Украина победит в войне - то есть когда полностью прекратятся боевые действия. Затем между президентами началась словесная перепалка, из-за чего украинская делегация вскоре покинула переговоры.

Вас также может заинтересовать