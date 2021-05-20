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Зеленський зробив заяву про військовий парад: "і на суші, і на воді"

Автор: Дмитрий Войналович

Володимир Зеленський на прес-конференції 20 травня пообіцяв, що у День Незалежності України, 24 серпня, відбудеться великий військовий парад, присвячений 30-річчу незалежності нашої країни.

Як і де проходитиме військовий парад - читайте в нашому матеріалі нижче.

За словами Зеленського, прийдешнє свято незалежності українці "запам'ятають назавжди".

"24 серпня відбудеться великий військовий парад - і на суші, і на воді - на Дніпрі та в Одесі", - сказав він і додав, що також в цей день ввечері відбудеться концерт українських зірок на НСК "Олімпійському".

"Наземний" військовий парад традиційно пройде на вулиці Хрещатик та на майдані Незалежності у столиці.

Відомо також, що до участі в урочистостях з нагоди 30-ї річниці незалежності України запросять представників іноземних держав, дипломатичного корпусу, міжнародних організацій та української діаспори.

Фото: Володимир Зеленський на прес-конференції 20 травня (РБК-Україна)

Крім того, 24 серпня пройде перший "саміт перших леді і джентльменів", на яких будуть розглядатися важливі питання. За словами Зеленського, цей саміт буде проводиться регулярно і завжди в Україні.

До речі, Зеленський пообіцяв, що мінімальна зарплата до кінця року зросте до 6 500 гривень.

Також президент України зробив важливу заяву про зустріч з Путіним.

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Новини України Володимир Зеленський