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Зеленський: мінімальна зарплата до кінця року зросте до 6 500 гривень

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Київ, Четвер 20 травня 2021 12:21
Зеленський: мінімальна зарплата до кінця року зросте до 6 500 гривень Фото: президент України Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На прес-конференції президент Володимир Зеленський заявив, що мінімальна зарплата в Україні до кінця року зросте до 6 500 гривень. Він також нагадав, що два роки тому вона була в районі 4 000 гривень.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Ми хочемо побудувати країну, в якій немає бідності. Це якраз той напрямок, який нам доведеться будувати з нуля. Тим не менш, збільшення мінімальної зарплати з 5 000 до 6 000 гривень - це ми ввели. З 4 000, якщо бути справедливим, коли я став президентом... До кінця цього року (буде, - ред.) 6 500 тисяч гривень", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, підвищення мінімальної зарплати до 6 500 гривень перенесли з 1 липня на 1 грудня 2021 року. Відповідна норма закладена в законі про державний бюджет на 2021 рік.

При цьому Національний банк України поліпшив прогноз зростання номінальної заробітної плати українців. Прогноз на 2021 рік поліпшено до 17,8% в порівнянні з 16,6%, які НБУ очікував в січні. Очікується, що реальна зарплата українців (з урахуванням інфляції) виросте в 2021 році на 8,6%.

Також раніше з'явився графік підвищення пенсій.

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