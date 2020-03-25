Режим надзвичайної ситуації розширено на всю Україну до 24 квітня

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Режим надзвичайної ситуації оголошено на 30 днів

Кабінет міністрів через ситуацію з коронавірусом в Україні розширив режим надзвичайної ситуації на всю країну. Відповідне рішення прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Згідно з рішенням уряду, режим надзвичайної ситуації вводиться на 30 днів - до 24 квітня. Крім того, на 30 днів по всій країні продовжується карантин.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, режим надзвичайної ситуації можуть як продовжити ще більше, так і припинити раніше терміну на окремому засіданні уряду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 14:00 25 березня вводиться режим надзвичайної ситуації в Запоріжжі.

Відзначимо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що на даний момент в Україні немає необхідності вводити надзвичайний стан. Він уточнив, що такий режим передбачає обмеження конституційних прав українців.

"Для забезпечення карантину нам цілком достатньо оголошення режиму надзвичайної ситуації, який зараз діє в Києві та інших містах. Надзвичайний стан зараз не потрібен", - зазначив Аваков.