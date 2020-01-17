Зеленський отримав заяву Гончарука про відставку

Олексій Гончарук (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Президент розгляне зазначена заява

В Офісі президента заявили, що глава держави Володимир Зеленський отримав заяву прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОП.

Так, президент повинен розглянути зазначену заяву.

"Президент України отримав подану Прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком прохання про відставку. Глава держави розгляне зазначену заяву. Про результати розгляду Офіс Президента України повідомить окремо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Гончарук подав у відставку. Він зазначив, що передав свою заяву президенту Володимиру Зеленському з правом внесення в парламент.

"Я прийшов на посаду - виконувати програму президента. Він для мене взірець відкритості та порядності. Однак, щоб забрати будь-які сумніви нашої поваги та довіри до президента, я написав заяву про відставку і передав її президенту з правом внесення до парламенту", - написав Гончарук.

Нагадаємо, напередодні в мережі оприлюднили запис розмови, ймовірно Гончарука з міністром фінансів Оксаною Маркаровою та заступником голови Національного банку України Катериною Рожковою. В оприлюдненому запису Гончарук, Маркарова і Смолій нібито виробляли пояснення для президента про причини зміцнення курсу гривні. Гончарук нібито називав себе "нікчемою".

Після цього в уряді заявили, що не мають інформації про автентичності ні аудіо, ні відео запису, а сам прем'єр-міністр сказав, що з початку роботи проти нової влади "працюють багато людей".