Зеленський назвав уроки трагедії на ЧАЕС та "підірвав" мережу

Володимир Зеленський, майбутній президент України, звернувся до українців з нагоди 33-ї річниці аварії на ЧАЕС. На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що трагедія 26 квітня 1986 року навчила українців кількох речей, які не можна забувати.

Також Зеленський, який наразі перебуває у Туреччині на відпочинку, вшанував подвиг ліквідаторів наслідків техногенної катастрофи.

Майбутній глава держави наголосив, що уряд країни не має права приховувати правду від громадян та міжнародного товариства.

Ілюстративне фото: Аварія на 4-му енергоблоці ЧАЕС (chnpp.gov.ua)

"Перше. Держава завжди повинна відверто говорити з людьми. Неприпустимо приховувати від громадян правду, хоч би якою гіркою вона була.

Друге. Згуртувавшись і об’єднавшись, люди здатні приборкати й зупинити будь-яке лихо.

Ми не маємо права забувати ці уроки, щоб не допустити подібного у майбутньому. Вічна пам'ять загиблим. Схиляю голову перед подвигом героїв-лiквiдаторів", - написав Зеленський.

Скрін: facebook.com/zelenskiy95

Зауважимо, що в коментарях до повідомлення користувачі мережі продовжують політичний спір, пов'язаний із виборами президента 2019 та його результатами. Прихильники двох кандидатів обмінюються взаємними докорами, в той час як інші намагаються їх присоромити за політизованість і закликають відкинути чвари у Міжнародний день пам'яті жертв аварії на Чорнобильській АЕС.

Володимир Зеленський (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Пізно ніколи не буває. Не обов'язково з самого ранку писати. Видно що людина сама пише;

Не відволікайтеся, Володимир Олександрович, у вас справа державної ваги - відпочити в Туреччині.

Гидко читати деякі коментарі. У кожної людини є право на відпочинок. Немає нічого важливішого за сім'ю і дітей. Для всіх хорошим все одно не будеш. Чорнобиль торкнувся мене і моїх батьків, ми жили у Прип'яті. 33 роки минуло і ось підійшов час пенсії. Міністерство соціальної політики готова на все, лише б позбавитися від чорнобильців. Від мене позбавилися, суд відновив, визнав дії комісії протиправними. Але Київська адміністрація ігнорує рішення суду. Ось такі нові закони приймає ця Верховна Рада. Але пам'ять і біль від цієї катастрофи вони не віднімуть у людей ніколи.

Люди! Політику на х**н! Люди віддали своє здоров'я і життя, коли ліквідовували наслідки аварії! Вічна пам'ять загиблим і здоров'я живим!

Як учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, підтверджу - головне - це знати правду!

Скрін: facebook.com/zelenskiy95

1. Росія забороняє експорт нафти і нафтопродуктів в Україну. 2. Активізація бойових дій, з боку загарбників, під час "Великоднього перемир'я". 3. Терміново скликається засідання Радбезу ООН з приводу указу Путіна щодо видачі російських паспортів мешканцям окупованого Донбасу. Це продовженням агресії і втручання у наші внутрішні справи. 4. Директор політичного департаменту МЗС України Олексій Макєєв заявив, що новообраний глава держави може не встигнути підготуватися до ключової зустрічі у "нормандському форматі" на найвищому рівні в червні, (де Путін може розмазати президента, як шмарклю на підлозі. Дипломатична зустріч готується довго. Та ви маєте не вилазити з адміністрації президента, міністерства закордонних справ та міністерства оборони, щоб якомога глибше вникнути в суть тих справи, які скоро ляжуть на ваші плечі! - пише у мережі Христина Добей.

Подумайте ви! До інавгурації за все перераховане відповідає діючий гарант, тобто Порошенко, - написала їй у відповідь Юлія Харченко.

Фото: Пам'ятник біля ЧАЕС (pixabay.com)

Як повідомлялося раніше, вірш легендарної поетеси Ліни Костенко про аварію на Чорнобильській АЕС зворушив українців до сліз.

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