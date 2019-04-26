Аварія на ЧАЕС: слова Ліни Костенко зворушили українців до сліз

Ліна Костенко написала вірш про аварію на ЧАЕС (колаж РБК-Україна)

Вірш Ліни Костенко про Чорнобильську катастрофу не залишив байдужим нікого

Аварія на ЧАЕС сталася 26 квітня 1986 року. Рівно 33 роки тому на Чорнобильській атомній електростанції вибухнув ядерний реактор.

Після вибуху і пожежі утворилася радіоактивна хмара, яка накрила не лише територію України, але й території багатьох європейських країн: Білорусі, Швеції, Австрії, Норвегії, Німеччини, Фінляндії, Греції, Румунії, Словенії, Литви, Латвії та Росії.

В результаті наймасштабнішої екологічної та техногенної катастрофи в новітній історії багато українців назавжди покинули свої будинки, сотні сімей втратили рідних через підступну і невидиму зброю...

Сьогодні на сторінці, присвяченій творчості легендарної української поетеси Ліни Костенко, згадали її вірш про чорнобильську катастрофу.

Цей дощ - як душ. Цей день такий ласкавий.

Сади цвітуть. В березах бродить сік.

Це солов’їна опера, Ла Скала!

Чорнобиль. Зона. Двадцять перший вік.

Тут по дворах стоїть бузкова повінь.

Тут ті бузки проламують тини.

Тут щука йде, немов підводний човен,

і прилітають гуси щовесни.

Але кленочки проросли крізь ґанки.

Жив-був народ над Прип’яттю - і зник.

В Рудому лісі виросли поганки,

і ходить Смерть, єдиний тут грибник.

Скріншот (facebook.com/LinaKostenkoUkr)

Публікація зібрала понад 15 тис. лайків, а сам вірш зворушив користувачів мережі до сліз.

Немає кращого поета, який може, вміє, не боїться написати правду, але таку як вона є. Шаную вас і люблю, пані Костенко.

Про цю трагедію не можна забувати... Інакше все може повторити... Світла пам'ять усім ліквідаторам, яких вже немає. Здоров'я тим, хто живий.

Я пам'ятаю ті страшні дні. Трагедія українського народу. Забувати небезпечно. Загиблим та померлим вічна пам'ять!

Щиро вдячні, пані Ліно, за такий вірш... До мурашок, до сліз... Здоров'я вам і довголіття! Світла і вічна пам'ять загиблим, що ціною свого життя рятували світ... Шана героям, які живуть серед нас!

Ліна Костенко вміє влучно підібрати слова до внутрішнього стану кожної людини!

Вірш - шедевр... Мурашки по тілу... Сльози по щоках...

Скріншот (facebook.com/LinaKostenkoUkr)

Так передати все словами - може тільки великий майстер! Дякуємо! Вічна пам'ять всім померлим ліквідаторам і здоров'я живим.

Геніально! Чуттєва проникливість скорботи.

У віршах висвітлена вся біда нашої країни...

Мені було два рочки, але пам'ятаю, що сказали не гуляти на подвір'ї, бо щось страшне сталося, не розуміла, що і чому...

Ці вірші ідуть від самого серця і потрапляють в саму душу... Тридцять три роки... Як швидко плине час... А рани залишаються в душах людей на тілі землі нашої...

Скріншот (facebook.com/LinaKostenkoUkr)

Раніше ми писали про те, що у Чорнобильській зоні відчуження українському фотографу вдалося сфотографувати рідкісного звіра, який занесений в Червону книгу.