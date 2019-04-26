Зеленский назвал уроки трагедии на ЧАЭС и "взорвал" сеть

Владимир Зеленский, будущий президент Украины, обратился к украинцам по случаю 33-й годовщины аварии на ЧАЭС. На своей странице в Facebook он отметил, что трагедия 26 апреля 1986 года научила украинцев нескольких вещей, которые нельзя забывать.

Также Зеленский, который сейчас находится в Турции на отдыхе, почтил подвиг ликвидаторов последствий техногенной катастрофы.

Будущий глава государства подчеркнул, что правительство страны не имеет право скрывать правду от граждан и международного общества.

Иллюстративное фото: Авария на 4-м энергоблоке ЧАЭС (chnpp.gov.ua)

"Первое. Государство всегда должна откровенно говорить с людьми. Недопустимо скрывать от граждан правду, какой бы горькой она ни была.

Второе. Сплотившись и объединившись, люди способны обуздать и остановить любую беду.

Мы не имеем права забывать эти уроки, чтобы не допустить подобного в будущем.

Вечная память погибшим. Склоняю голову перед подвигом героев-ликвидатор", - написал Зеленский.

Скрин: facebook.com/zelenskiy95

Отметим, что в комментариях к сообщению пользователи сети продолжают политический спор, связанный с выборами президента 2019 и его результатами. Сторонники двух кандидатов обмениваются взаимными упреками, в то время как другие пытаются их пристыдить за политизированность и призывают отбросить дрязги в Международный день памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС.

Владимир Зеленский (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Поздно никогда не бывает. Не обязательно с самого утра писать. Видно что человек сам пишет;

Не отвлекайтесь, Владимир Александрович, у вас дело государственной важности - отдохнуть в Турции.

Противно читать некоторые комментарии. У каждого человека есть право на отдых. Нет ничего важнее семьи и детей. Для всех хорошим все равно не будешь. Чернобыль коснулся меня и моих родителей, мы жили в Припяти. 33 года прошло и вот подошло время пенсии. Министерство социальной политики готово на все, только бы избавиться от чернобыльцев. От меня избавились, суд восстановил, признал действия их комиссии противоправными. Но Киевская администрация игнорирует решение суда. Вот такие новые законы принимает эта Верховная Рада. Но память и боль от этой катастрофы они не отнимут у людей никогда.

Люди! Политику на х**н! Люди отдали свое здоровье и жизни, когда ликвидировали последствия аварии! Вечная память погибшим и здоровья живым!

Как участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, подтвержу - главное - это знать правду!

Скрин: facebook.com/zelenskiy95

1. Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину. 2. Активизация боевых действий, со стороны захватчиков, во время "Пасхального перемирие". 3. Срочно созывается заседание Совбеза ООН по поводу указа Путина о выдаче российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. Это продолжением агрессии и вмешательства в наши внутренние дела. 4. Директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев заявил, что новоизбранный глава государства может не успеть подготовиться к ключевой встрече в "нормандском формате" на высшем уровне в июне (где Путин может размазать президента, как сопли на полу. Дипломатическая встреча готовится долго. Да вы не должны вылезать из администрации президента, министерства иностранных дел и министерства обороны, чтобы как можно глубже вникнуть в суть тех делах, которые скоро лягут на ваши плечи, - пишет в сети Кристина Добей.

Подумайте вы! До инаугурации всего перечисленное соответствует действующий гарант, то есть Порошенко, - написала ей в ответ Юлия Харченко.

Фото: Памятник у ЧАЭС (pixabay.com)

Как сообщалось ранее, стих легендарной поэтессы Лины Костенко про аварию на Чернобыльской АЭС растрогал украинцев до слез.

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