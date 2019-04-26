Зеленский назвал уроки трагедии на ЧАЭС и "взорвал" сеть

Зеленский почтил память погибших во время трагедии на ЧАЭС
Владимир Зеленский, будущий президент Украины, обратился к украинцам по случаю 33-й годовщины аварии на ЧАЭС. На своей странице в Facebook он отметил, что трагедия 26 апреля 1986 года научила украинцев нескольких вещей, которые нельзя забывать.
Также Зеленский, который сейчас находится в Турции на отдыхе, почтил подвиг ликвидаторов последствий техногенной катастрофы.
Будущий глава государства подчеркнул, что правительство страны не имеет право скрывать правду от граждан и международного общества.
Иллюстративное фото: Авария на 4-м энергоблоке ЧАЭС (chnpp.gov.ua)
"Первое. Государство всегда должна откровенно говорить с людьми. Недопустимо скрывать от граждан правду, какой бы горькой она ни была.
Второе. Сплотившись и объединившись, люди способны обуздать и остановить любую беду.
Мы не имеем права забывать эти уроки, чтобы не допустить подобного в будущем.
Вечная память погибшим. Склоняю голову перед подвигом героев-ликвидатор", - написал Зеленский.
Скрин: facebook.com/zelenskiy95
Отметим, что в комментариях к сообщению пользователи сети продолжают политический спор, связанный с выборами президента 2019 и его результатами. Сторонники двух кандидатов обмениваются взаимными упреками, в то время как другие пытаются их пристыдить за политизированность и призывают отбросить дрязги в Международный день памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС.
Владимир Зеленский (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Скрин: facebook.com/zelenskiy95
Фото: Памятник у ЧАЭС (pixabay.com)
Как сообщалось ранее, стих легендарной поэтессы Лины Костенко про аварию на Чернобыльской АЭС растрогал украинцев до слез.
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