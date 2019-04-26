ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Це просто треш: Притула присоромив колег у День пам'яті жертв аварії на ЧАЕС

STYLERПерсони    26.04.2019 - 14:17
Це просто треш: Притула присоромив колег у День пам'яті жертв аварії на ЧАЕС
Сергій Притула (фото: РБК-Україна)

Притула звернувся до працівників радіостанцій в День пам'яті про Чорнобильську катастрофу

У Міжнародний день пам'яті жертв аварії на Чорнобильській АЕС 26 квітня Сергій Притула присоромив працівників радіостанцій, які крутять веселу музику. Про це шоумен і ведучий написав на своїй Facebook-сторінці, опублікувавши також відеозвернення.

"Головне - це траурним голосом записати перебивки "Сьогодні день пам'яті Чорнобильської трагедії. Ми пам'ятаємо!" А потім крутиш діскач, як ні в чому не бувало! Колеги, приказку про труси і хрестик знаєте?" - написав Притула.

 

Головне - це траурним голосом записати перебивання "Сьогодні день пам'пам'яті Чорнобильської трагедії. Ми пам'пам'ятаємо!" А потім крутиш діскач, як ні в чому не бувало! Колеги, приказку про труси і хрестик знаєте?

Опубліковано Сергієм Притулою - офіційною сторінкою П'ятниця, 26 квітня 2019 р.

Сергій Притула присоромив радійників (відео: facebook.com/serhiyprytula)

Один з підписників шоумена вирішив "відкрити велику таємницю" і написав в коментарі, що "радіо крутить ті пісні, на які має ліцензію", а "якщо комусь скорботно - не вмикайте радіо".

На це Притула, який сам довгий час працював на радіо, відповів досить емоційно.

"Як людина, яка відпрацювала на радіо 13 років, відкрию велику таємницю: кожна радіостанція має таку базу пісень. Повільними, мелодійними композиціями можна забити ефір на два тижні! Було б бажання! І у вашій логіці "скорботно - не вмикайте радіо" - це просто треш! Давайте ще в День пам'яті жертв Голодомору спеціально для вас покажемо по ТБ комедію "Тупий і ще тупіший", - написав Сергій.

Це просто треш: Притула присоромив колег у День пам'яті жертв аварії на ЧАЕС

Скріншот (facebook.com/serhiyprytula)

Нагадаємо, що вірш легендарної поетеси Ліни Костенко про аварію на Чорнобильській АЕС зворушив українців до сліз.

Раніше відомий український астролог, говорячи про Чорнобильську катастрофу, попередив, що трагедія може повторитися

Просила 50 тисяч: Притула шокував новими деталями Нацвідбору Тепер живіть з цим: Притула розсмішив українців
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Сергій Притула
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся