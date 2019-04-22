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Зеленський для Путіна став смертельним ворогом: соціолог пояснив чому

STYLERПерсони    22.04.2019 - 16:58
Зеленський для Путіна став смертельним ворогом: соціолог пояснив чому
Фото: колаж РБК-Україна

Зеленський після перемоги на виборах в Україні завдав удару по російської автократії, вважає соціолог Ігор Ейдман

Володимир Зеленський після фактичної перемоги на виборах президента України 2019 нажив собі смертельного ворога в особі президента Російської Федерації Володимира Путіна. Таку думку висловив відомий російський соціолог Ігор Ейдман на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що російська автократія тримається на впевненості населення у принциповій неможливості змін. А перемога Зеленського на президентських виборах в Україні продемонструвала, що "будь-молодий, яскравий політик може розкатати старого, нудного, обридлого Путіна під горіх".

Експерт уточнив, що це може статися "якщо не на демократичних виборах, які поки що неможливі, то у свідомості виборців".

Зеленський для Путіна став смертельним ворогом: соціолог пояснив чому

Володимир Зеленський (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

За словами Ейдмана, помилкова теза про "безальтернативність" Путіна є головним мотивом підтримки влади в РФ.

"І раптом такий удар з Києва: інше дано, можна змінити владу, замість Путіна може бути хто завгодно і нічого страшного не станеться. Сакральність влади, її диво, таємниця і авторитет поставлені під сумнів", - написав він.

Зеленський для Путіна став смертельним ворогом: соціолог пояснив чому

Володимир Путін (фото: kremlin.ru)

Соціолог переконаний, що тепер Кремль сконцентрується на спробах показати, що в Україні "знову нічого не вийшло", і Москва буде всіляко дестабілізувати ситуацію в Україні та дискредитувати нову владу.

Зеленський для Путіна став смертельним ворогом: соціолог пояснив чому

Володимир Зеленський (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Нагадаємо, у команді Зеленського визначили зовнішній курс України ще до другого туру президентських виборів. Після голосування 21 квітня в команді Зеленського заявили про намір подальшого зміцнення відносин з країнами Євросоюзу.

Як повідомлялося раніше, колишній президент України Віктор Янукович привітав Зеленського з перемогою на виборах в Україні. Українці в соціальних мережах на це дуже бурхливо відреагували.

Також ми писали про те, що Зеленського з перемогою на виборах президента України привітала і Російська православна церква (РПЦ).

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