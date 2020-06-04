Зеленський пробіг Хмельницьким 8 кілометрів і зізнався в залежності (фото)

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський зробив зарядку і пробіг Хмельницьким 8 кілометрів

Володимир Зеленський під час робочого візиту до Хмельницького відправився на ранкову пробіжку містом, де поспілкувався з журналістами, зробив на камеру зарядку і зізнався у своїй залежності від кави.

Зробив це президент у компанії трьох охоронців. Пробіжка розпочалася о 7:15 ранку. Разом вони подолали відстань 8,25 кілометра за 48 хвилин. Додаток показав, що гарант спалив 740 кілокалорій, пише Tabloid.

До слова, голова ОП Андрій Єрмак також приєднався до компанії бігунів, але вийшов на старт дещо пізніше.

Зеленський розповів, що бігати дуже любить, бо це дає йому відчуття внутрішньої енергії. А після цього можна й поснідати і, краще за все - яйцями. Гарант віддає перевагу яєчні, смаженій в перцях чи авокадо. А от найсмачніший сніданок для нього - це хліб з маслом, звичайним сиром і чай з лимоном - однак дієта не дозволяє.

Володимир Зеленський робить зарядку (фото: tabloid.pravda.com.ua)

"Взагалі найсмачніший сніданок, щоправда, заборонений всілякими дієтами… Іноді ми з дружиною його дуже любимо. Найсмачніший! Це хліб з маслом зі звичайним сиром і чорний чай з лимоном без цукру. З часом ти так живеш, що чай і каву з цукром уже не п’єш. А чай з лимоном без цукру несмачний. Каву п’ю без цукру. Я взагалі давно все п’ю без цукру", - зізнався гарант.

А от кави він може випити 4-5 чашок, але без цукру. Раніше це було 12-14 чашок на день і все з цукром. Через таку залежність були проблеми с серцем і вагою.

"Ми дуже сильно гладшали (від цукру - Ред.), і на серце навантаження. Бо я пив 12-14 чашок кави в день із цукром. Американо, еспресо - було все одно. А зараз вже кілька років не так, і почуваюся легше. Я просто кавоман, і зараз 4-5 чашок на день. Іноді навіть 6, але без цукру. Я ось вчора пив дуже смачну каву, але вона була трішки зіпсована цукром", - сказав Зеленський.

Зазначимо, що Володимира Зеленського та його команду після відвідин Хмельницького звинуватили в тому, що вони порушили карантин. Політики відвідали місцеву кав'ярню, хоча всередині закладу через карантин перебувати все ще не можна. До того ж вони сиділи за столом без масок і жодної дистанції.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський їде відпочивати на Азовське море.

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Автор: Светлана Мащенко