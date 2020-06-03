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Зеленський їде відпочивати на Азовське море - ЗМІ

STYLERПерсони    03.06.2020 - 14:36
Зеленський їде відпочивати на Азовське море - ЗМІ
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський планує провести Трійцю під Кирилівкою

Володимир Зеленський планує провести найближчі вихідні на Азовському морі. ЗМІ стало відомо, що президент на Трійцю зібрався відпочити неподалік від Мелітополя та Кирилівки.

На Бирючому острові - розширеній ділянці в кінці Федотової коси - вже щосили готуються до візиту гаранта, пише мелітопольське видання MV.org.ua.

Острів входить до складу Азово-Сиваського національного природного парку в Херсонській області. А з 2015 року його відкрили для туристів.

"Приводять у порядок "президентську дачу", облаштовують вертолітний майданчик", - сказано в повідомленні.

Зеленський їде відпочивати на Азовське море - ЗМІЗеленський їде відпочивати на Азовське море - ЗМІ

Бирючий острів (фото: jarkokozak.livejournal.com)

Також йдеться, що резиденція на острові з'явилася ще в "хрущовські часи". Власне, саме Микита Сергійович перетворив заповідник у заповідно-мисливське господарство. Для генсека там відбудували дачу, але з'явився він там... всього один раз.

Поруч із "хрущовкою" стоїть резиденція, яку звели під час прем'єрства Павла Лазоренка. Тодішній президент Леонід Кучма зупинявся на Бирючому острові свого часу.

Зеленський їде відпочивати на Азовське море - ЗМІ

Дача Хрущова на Бирючому острові (фото: telegraf.in.ua)

Кажуть, що родина Януковичів також полюбляла відпочивати й полювати тут. Та й за часів президентства Петра Порошенка острів періодично "закривали" - говорили, для візиту тодішнього гаранта.

Для довідки: Бирючий - це штучно створений острів (піщана коса) в Азовському морі неподалік від Генічеська. Він відмежовує від моря Утлюцький лиман. На острові довжиною 24 км і шириною близько 5 км склалася унікальна екосистема.

Ще п'ять років тому на 290 гектарів острова жили понад 1000 оленів, 2500 ланей, 120 рідкісних туркменських куланів, зайці та фазани.

До речі, Зеленський розповів, чим відрізняється від Порошенка.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України Володимир Зеленський
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