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Зеленський виступив проти продажу землі іноземцям

Новини » Економіка    19.09.2019 - 10:15
Зеленський виступив проти продажу землі іноземцям
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Землю зможуть купувати лише громадяни України чи компанії

Президент України Володимир Зеленський виступає проти дозволу купівлі землі іноземцями. Про це він сказав під час зустрічі з аграріями, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський запропонував провести широке публічне обговорення моделі ринку землі в Україні, оскільки це питання є дуже чутливим. "По-перше, щоб розвіяти всі міфи та всі маніпуляції, які посіяли у свідомості громадян за останні 20 років. По-друге, щоб знайти оптимальне і збалансоване рішення відкритого ринку землі", - сказав він.

У той же час Зеленський запропонував своє бачення моделі ринку землі.

"Перше і головне: земля належить українцям. У моделі, яку пропонуємо ми з урядом, купувати або продавати землю зможуть тільки українські громадяни і українські компанії", - повідомив президент.

Як заявив Зеленський, "страшилки про китайців, про арабів або про інопланетян, які вивезуть нашу землю вагонами, це маячня".

Як повідомляло РБК-Україна, 2 вересня президент України Володимир Зеленський доручив новому Кабінетові міністрів до 1 жовтня внести в парламент законопроект про ринок землі, а Верховній раді - до зими скасувати мораторій.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, пропозиція президента Володимира Зеленського скасувати мораторій на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення підтримують 31,0% українців.

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