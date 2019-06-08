Зеленський надіслав особистий лист харків'янину: про що написав президент (фото)

Володимир Зеленський відповів на петицію з вимогою відставки президента України. Глава держави адресував листа автору нашумілого електронного документа, який набрав понад 60 тисяч із 25 тисяч необхідних голосів. Про це повідомляє UA:Харків.

Автор петиції Максим Безрук отримав особистий лист від Володимира Зеленського на електронну пошту.

В офіційному зверненні, що прийшла з Банкової, сказано, що для відставки президента України в Конституції визначені конкретні умови - відставка, неможливість виконувати обов'язки за станом здоров'я, імпічмент і смерть.

Петиція за відставку Володимира Зеленського (скрін: petition.president.gov.ua)

Також президент повідомив, що не може знехтувати волевиявленням 73 % виборців, які віддали за нього голоси 21 квітня.

Зеленський розповів, що він "втомлюється, але в цілому почуває себе непогано". А в майбутньому планує підтримувати свою фізичну форму, щоб успішно справлятись з обов'язками глави держави.

Наостанок президент запропонував Максиму Безруку вимагати у нардепів підтримати законопроект "Про особливу процедуру усунення президента з поста (імпічмент)", поданий ним до Верховної Ради 29 травня цього року.

Автор петиції також розповів журналістам про те, яку реакцію у нього викликало послання від президента.

"Я не очікував відставки, але розчарований, що у відповіді ні слова про врахування критики, зміну риторики чи кадрової політики", - прокоментував лист Безрук.

Зеленський відповів на петицію про відставку жителю Харкова (фото: kh.suspilne.media)

Нагадаємо, Володимир Зеленський у новому відеозверненні заявив про те, що рішення про розпуск Верховної Ради було правильним. Користувачі мережі бурхливо відреагували на слова президента України.

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