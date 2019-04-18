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ЦВК ухвалила рішення про перенесення часу дебатів

Новини » Вибори 2019    18.04.2019 - 17:35
ЦВК ухвалила рішення про перенесення часу дебатів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Дебати на Суспільному почнуться 21:00

Центральна виборча комісія ухвалила рішеня про перенесення теледебатів на "Суспільному" з 20:00 на 21:00. Про це повідомила член ЦВК Катерина Махницька, передає кореспондент РБК-Україна. 

Так, під час засідання ЦВК розглянула питання про особливості проведення Національною суспільною телерадіокомпанією України передвиборчих теледебатів

За рішення проголосували 15 членів комісії.

"ЦВК пропонується визначити, що теледебати між кандидатами на пост президента України…організовуються та проводяться Національною Суспільною телерадіокомпанією України у п’ятницю перед днем повторного голосування, 19 квітня 2019 року в прямому ефірі з 21:00 до 22:00 години, тривалістю 60 хвилин ефірного часу", - повідомила Махницька.

Також у постанові зазначається, що теледебати мають пройти за адресою вул. Іллєнка, 42, м. Київ.

Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія у четвер, 18 квітня, розгляне пропозиції від уповноважених представників кандидатів Петра Порошенка та Володимира Зеленського щодо внесення змін у постанову про проведення дебатів. 

До цього кандидати дійшли згоди про проведення перевиборного заходу на НСК "Олімпійський" з 19:00 і орієнтовно до 20:00. На "Суспільному" дебати були заплановані на 20:00. Однак у штабах наголошували, що кандидати не встигнуть на початок дебатів на "Суспільному", у зв'язку з чим до ЦВК звернулися з проханням перенести початок дебатів з 20:00 на 21:00 і провести їх протягом 60 хвилин.

Нагадаємо, дебати на "Олімпійському" повинні тривати близько 90 хвилин за регламентом, який визначений у постанові ЦВК, за словами представника виборчого штабу Петра Порошенка Олег Медведєв.

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