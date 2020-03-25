Зеленський "передбачив" карантин в Україні ще у серіалі "Слуга народу" (відео)

Зеленський "пророчив" карантин в Україні (колаж РБК-Україна)

У мережі знайшли "пророчі" кадри про карантин у серіалі з Володимиром Зеленським

Про карантин в Україні Володимир Зеленський і автори студії "Квартал 95" знали, судячи з усього, ще кілька років тому. Ну, або кадри із серіалу "Слуга народу", на яких кіношний президент Василь Голобородько опиняється на пустих київських вулицях, - це просто веселий збіг обставин.

Як би там не було, та на це відео звернули увагу користувачі соціальних мереж. Так, блогер Влад Антонов опублікував на своїй Facebook-сторінці фрагмент відео з серіалу, де герой Зеленського їде урядовим авто безлюдним Хрещатиком, а потім зупиняється на Майдані Незалежності, на якому немає нікого, крім ворон. Дивлячись на безлюдне місто, переляканий президент кличе людей, але у відповідь йому - лише каркання.

"Залишайся вдома. Карантіно", - написав Антонов, вочевидь натякаючи на "пророчий" сенс фрагменту з серіалу.

Оставайся дома:) Карантино Опубліковано Владом Антоновим Вівторок, 24 березня 2020 р.

"Пророцтво" щодо карантину в Україні у серіалі з Зеленським

Тим часом, нещодавно з'явилася інформація про те, що карантин через коронавірус можуть продовжити, а українці залишаться без Великодня.