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Закінчення карантину в Україні: у Зеленського назвали дату

STYLERКоронавірус    24.03.2020 - 08:21
Закінчення карантину в Україні: у Зеленського назвали дату
Коли в Україні закінчиться карантин (фото: РБК-Україна)

Заступник голови Офісу президента назвала можливу дату закінчення карантину в Україні

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня поки що до 3 квітня. Якщо дотримуватися всі необхідних заходів, COVID-19 українці зможуть побороти до травня 2020 року. Про це в ефірі програми "Свобода слова" повідомила заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів. На думку чиновниці, якщо люди будуть чітко дотримуватися карантину, вони швидше зможуть повернутися на робочі місця.

Вона вважає, що чим менше людей захворіє - тим швидше запрацює економіка. Ковалів зазначила, що при чіткому дотриманні всіх заходів, люди зможуть повернутися на роботу в травні.

"Перший і найголовніший рецепт виходу з кризи – це максимальне дотримання карантину. Чим менше людей захворіє, тим швидше економіка повернеться до нормального життя. Ми бачимо, що економіка Китаю швидко почала відновлюватися. Те ж саме ми повинні пережити у себе. Ми повинні максимально залишатися вдома і дотримуватися тих правил, які встановлені обмеження для того, щоб вже в травні всім нормально вийти з цієї ситуації і знову ж повернутися на роботу", – сказала Ковалів.

Заступник голови Офісу президента зазначила, що зараз українській медицині необхідно 100 млрд гривень, які підуть на зарплати медикам та на закупівлю обладнання.

"Ми говоримо сьогодні про необхідність у понад 100 мільярдів гривень додаткових, які нам, якщо у нас буде пік коронавіруса потрібно буде підтримати зарплатами і лікарів, і закупівлею додаткового обладнання", – підсумувала Ковалів.

Юлія Ковалів розповіла, коли закінчиться карантин в Україні (YouTube)

Як ми раніше писали, у мережі з'явився онлайн-сервіс розрахунку смертності від COVID-19. Тепер кожен охочий може пройти за посиланням, ввести свої дані та отримати відповідь, які у нього шанси померти від інфекції.

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