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Порошенко назначив дату та час дебатів з Зеленським

Новини » Вибори 2019    07.04.2019 - 19:38
Порошенко назначив дату та час дебатів з Зеленським
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Дебати на "Олімпійському" відбудуться 14 квітня

Кандидат в президенти Петро Порошенко назвав дату та час проведення дебатів з Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський". Про це повідомив Порошенко в ефірі телеканалу "ТРК-Україна", передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Порошенка, дебати між кандидатами в президенти на НСК "Олімпійському" повинні відбутися 14 квітня 2019.

"Я особисто вважаю, що стадіон не є найкращим місцем для проведення цієї дискусії. Але я наголосив "стадіон, так стадіон". Якщо він (Володимир Зеленський - ред.) в будь якому іншому місці відмовляється провести дебати. Я хочу наголосити, що 14 квітня, в наступну неділю, на республіканському стадіоні (НСК "Олімпійський" - ред.), я чекаю його для проведення дебатів. Я думаю, що 19 або 20 година буде оптимальним терміном. Я запрошую глядачів і всі канали, щоб дебати були проведені так як пропонував Зеленський", - повідомив Порошенко.

Порошенко назначив дату та час дебатів з Зеленським

Нагадаємо, раніше в Центральній виборчій комісії заявили, що офіційні дебати між кандидатами в президенти за рахунок державного бюджету відбудуться лише в студії Національної суспільної телерадіокомпанії за адресою м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42.

Раніше, голова Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія провів зустріч щодо дебатів між кандидатами перед другим туром виборів із представниками штабу кандидата у президенти Петра Порошенка.

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