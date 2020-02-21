Зеленський отримав зарплату за січень: менше, ніж у заступників Богдана

Зарплата Володимира Зеленського за січень (колаж РБК-Україна)

Стали відомі зарплати Зеленського, Богдана та заступників голови ОПУ за січень

Володимир Зеленський отримав зарплату за січень 28 тисяч гривень - така сума посадового окладу президента. Втім, з урахуванням податків цифра знизилася до 22 540 гривень.

Жодні надбавки або преміальні у зарплаті Зеленському не нараховувалися. Про це передає "24 канал" із посиланням на дані Державне управління справами після відповідного запиту журналістів.

Зарплата глави Офісу президента Андрія Богдана (вже колишнього) виявилася більша - екс-чиновник отримав за січень "на руки" без 85 гривень 27 тисяч: суму 33 435 гривень "полегшив" податок 6 520 гривень.

Як формувалася зарплата Богдана: посадовий оклад у 12 857 гривень, плюс

надбавка за вислугу років в сумі 3 471 гривню, плюс надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 2 571 гривня, додати надбавку за інтенсивність праці в розмірі 10 286 гривень і накинути премію з іншими виплатами в цілому на 4 249 гривень.

Ще більшу зарплату, ніж у Богдана, отримав за січень його заступник Ігор Жовква, який заробив 40 тисяч гривень, але після сплати податків сума склала 32 203 гривні.

Перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов отримав зарплату за перший місяць цього року 33 545 гривень (після сплати податків залишилося трохи більше 27 тисяч).