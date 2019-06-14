Зеленський передумав їздити на роботу на велосипеді: не та ситуація

Володимир Зеленський на велосипеді (колаж РБК-Україна)

Володимир Зеленський не буде їздити на велосипеді в Адміністрацію президента

Володимир Зеленський не буде їздити на роботу в Адміністрацію президента на велосипеді, як це робив його герой Василь Голобородько в серіалі "Слуга народу". Про це заявив заступник глави АП і автор студії "Квартал 95" Юрій Костюк.

За словами чиновника, команда Зеленського розуміє, що "зараз не та ситуація в країні, коли президент може собі дозволити їздити на велосипеді". При цьому, у коментарі "Громадському" Костюк зазначив, що гарант, який їздить на роботу на велосипеді - це "така мрія, символ того, що і президент і будь-які інші політики повинні бути простими, ближчими до народу".

Володимир Зеленський в ролі Василя Голобородька (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

"Не обов’язково для цього їздити маршруткою кожен день. В кіно це просто послання, що має мінятись філософія… Цим ми влучили у очікування людей", - сказав він і додав, що сценаристи та актори, які працювали над телепроектом, не обманювали людей за допомогою красивої картинки.

"Неправильно думати, що народ дурний. Насправді люди дуже розумні, вони відчувають фальш, відчувають дуже добре. Будь-хто міг зняти серіал про політику, і були спроби, але вони не мали такого ефекту", - підкреслив чиновник.

Володимир Зеленський в серіалі "Слуга народу" (скріншот)

Костюк також запевнив, що серіал "Слуга народу" не створювався як політтехнологія.

"Ми ніколи не закладали туди політичну технологію. Коли виходив серіал в 2015 році, ніхто не думав, що Володимир Зеленський стане президентом і серіал робився не для цього", - сказав екс-КВНщик.

При цьому Костюк визнав, що серіал "Слуга народу" вплинув на результати виборів президента.

"Це спосіб донести до людей своє бачення держави. Навіть не стільки в стратегічному плані, скільки в плані того, як мають поводитись державні службовці. Це більше про цінності, не про рішення завдань в економіці, медицині, інфраструктурі… Це про ментальні цінності: про дружбу, про порядність і чесність людей, які, можливо, у багатьох речах не розбираються… але принаймні вони чесні і в них є шанс, що щось зміниться. Просто через те, що в них немає від початку завдання особистого збагачення. В принципі, була історія про це", - резюмував михайло Костюк.

До речі, Верховна Рада україни може поповнитися ще одним коміком.

Раніше ми писали про те, як змінювався образ Зеленського до і після виборів президента України.