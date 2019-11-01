Дайте мені сказати: Зеленський у Тернополі потрапив у тисняву натовпу (відео)

Володимир Зеленський у Тернополі (колаж: РБК-Україна)

Володимиру Зеленському довелося нелегко під час візиту в Тернопіль

Володимир Зеленський у п'ятницю, 1 листопада, із робочим візитом відвідав Тернопіль. Під час засідання президент представив нового голову ОДА області Ігоря Сопеля, а також влаштував рознос місцевим чиновникам через зарплати і стан доріг.

Місцеві жителі бурхливо зустріли главу держави на вході, а на виході натовп довго його не відпускав. Люди обступили президента, намагаючись передати йому документи і звертаючись з різними проханнями.

Натовп насилу вдалося заспокоїти, попросивши говорити по одному.

"Я не можу навіть почути, що ви говорите. Ви не даєте сказати", - казав Зеленський.

До гаранта зверталися люди, просячи допомогти їм у боротьбі з корумпованими чиновниками.

Варто відзначити, що Зеленський переадресував прохання людей на Ігоря Сопеля, нового голову ОДА, попросивши прийти на прийом "сьогодні після третьої".

Володимир Зеленський у Тернополі (відео: facebook.com/suspilne.ternopil)

Варто відзначити, що під час приїзду до облдержадміністрації президенту влаштували "коридор ганьби і слави" одночасно.

Противники розведення військ за формулою Штайнмаєра з плакатами в руках кричали "Ганьба!" та "Ні капітуляції!", а коли президент підходив до дверей ОДА в натовпі було чути і вигуки "Молодець!".

Як пише місцевий сайт міста Тернополя, провокації на цьому не закінчилися. Коли президент залишав адміністрацію, гаранта попросили відповісти на наболіле питання "Чий Крим?" і "Чий Донбас?".

Президент запевнив, що з політичною орієнтацією у нього все нормально, і Крим, і Донбас для нього - це Україна.

Володимир Зеленський у Тернополі (відео: YouTube/Te News)