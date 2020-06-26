Завжди була годувальницею: Третьякова почала тиснути на жалість і звинуватила українців у булінгу

Галина Третьякова (Фото: facebook.com/Галина Третьякова)

Третьякова розповіла про свою тяжку долю і повідомила, що проти неї розпочали травлю

Голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова прокоментувала скандал з приводу власних висловлювань про "неякісних дітей". Вона розповіла про своє важке життя до приходу в політику і звинуватила українців у булінгу.

Третьякова розповіла, що все життя багато працювала і самостійно підняла своїх чотирьох дітей без жодних виплат і допомоги від держави.

"Я прийшла в політику в 57 років, маючи чотирьох, тепер уже дорослих дітей, яких "витягувала" в життя самостійно. Була годувальницею свого господарства все своє життя. Був час, коли страшно боялася змінити роботу, тому що для місячного пошуку іншої не було ніякого запасу в сім'ї. А вдома було троє-четверо дітей, яким треба було дати освіту, враження від світу, мови, інформацію. В політику пішла свідомо. Не за владою, а за змінами. Я була і є не маленьким платником податків, не брала лікарняних, працювала і працюю не менше 50-60 годин на тиждень, не отримувала виплат на дітей", - написала Третьякова на своїй сторінці в Facebook.

Вона назвала скандал з приводу власних висловлювань про дітей організованим булінгом і повідомила, що нікуди не збирається йти.

"Спасибі за слова підтримки, вони дуже важливі під час організованого булінгу. Багато хто розуміє, що відбувається насправді, чому все з'явилося тільки зараз, і що я мала на увазі в публічній зустрічі/лекції у Київській школі економіки. І що я буду мати на увазі в майбутніх лекціях, виступах, зустрічах. Тому я нікуди не збираюся йти під тиском зовні. Буду робити свою справу", - заявила Третьякова.

Вона визнала, що невдало вибрала слова і послалася на те, що зробила помилку.

"Так, слова обрані невдало. Хто з нас не помиляється, тим більше в момент довгих публічних виступів? Досі намагаюся впоратися з прискореним серцебиттям перед подібними виступами. Про дискримінацію. Ми ще навчимося відрізняти дискримінації в наявних суспільних процесах від розмов. Ми ще навчимося боротися з тими, хто говорить про боротьбу з дискримінацією, але породжує її своїми діями", - написала нардеп.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що голова парламентського комітету потрапила у грандіозний скандал через висловлювання про "неякісних дітей".

А також ми розповідали про те, що у "Слуги народу" почали захищати Третьякову і назвали її професіоналом.

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Автор: Анна Шиканова