Зеленський окрилив українців "переможною" заявою

Володимир Зеленський зробив сильну заяву після перемоги збірної України над Португалією
Володимир Зеленський після матчу Україна-Португалія, який відбувся 14 жовтня на "Олімпійському" і завершився перемогою нашої збірної з рахунком 2:1, написав яскравий пост на своїй Facebook-сторінці.
"Вітаю національну збірну України з достроковим виходом на Євро-2020 з першого місця в групі! Наші хлопці продемонстрували справжній характер та волю до перемоги, навіть залишившись у меншості та пропустивши з пенальті! Здолавши чинного чемпіона Європи, Португалію, ви зробили справжній подарунок усім Захисникам України в цей святковий день! Бажаю майбутніх яскравих перемог!Слава Україні!" - написав президент країни.
Нагадаємо, що шостому турі турі кваліфікації на Євро-2020 збірна України з футболу в домашньому матчі перемогла команду Португалії з рахунком 2-1.
У першому таймі голи забили наші гравці - Яремчук і Ярмоленко. У другому таймі один гол з пенальті вдалося забити Кріштіану Роналду.
Користувачі мережі бурхливо відреагували на привітання Зеленського в коментарях. Деякі пожартували, що вівторок, 15 жовтня в честь перемоги нашої команди потрібно зробити вихідним.