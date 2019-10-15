Роналду прокоментував досягнення в 700 голів за кар'єру

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Кріштіану забив ювілейний м'яч з пенальті у ворота збірної України

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду прокоментував досягнення позначки у 700 голів за кар'єру, забитий в матчі відбіркового турніру чемпіонату Європи 2020 року з командою України (1:2). Слова португальця наводить офіційний сайт федерації футболу Португалії.

Форвард відзначився ювілейним голом на 72 хвилині, забивши з пенальті. При цьому він є єдиним діючим футболістом, якому вдавалося досягти подібного показника.

"Це прекрасний момент в моїй кар'єрі, але він з гіркотою, адже ми не перемогли. Однак, вважаю, ми повинні пишатися, адже провели відмінний матч", - сказав Кріштіану.

Para uns, impossível, Para o melhor de sempre, não é suficiente. #CR700 fez história e já só pensa no próximo golo: porque uma verdadeira lenda nunca descansa. #TodosPortugal pic.twitter.com/sfXrGFxRMn — Portugal (@selecaoportugal) October 14, 2019

Роналду став шостим в історії і першим з діючих футболістів, кому підкорилося це досягнення. Раніше понад 700 м'ячів у кар'єрі вдалося забити тільки Йозефу Біцану (805 голів у кар'єрі), Ромаріо (772 голів), Пеле (767 голів), Ференцу Пушкашу (746 голів) і Герду Мюллеру (735 голів).

#CR700 Tu le vois aller jusqu'où comme ça? pic.twitter.com/e05DlNlJK8 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) October 14, 2019

Завдяки перемозі над Португалією збірна України вийшла на Євро-2020. Португальцям для отримання путівки потрібно виграти два матчі, що залишилися - проти Литви (14 листопада) і Люксембургу (17 листопада), щоб не залежати від результатів сербів, яких вони випереджають на одне очко.

Раніше дострокові путівки на турнір завоювали Бельгія, Італія, Росія і Польща.