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Зеленский окрылил украинцев "победным" заявлением

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Владимир Зеленский сделал сильное заявление после победы сборной Украины над Португалией

Владимир Зеленский после матча Украина-Португалия, который прошел 14 октября на "Олимпийском" и завершился победой нашей сборной со счетом 2:1, написал яркий пост на своей Facebook-странице.

"Поздравляю национальную сборную Украины c досрочным выходом на Евро-2020 из первого места в группе! Наши ребята продемонстрировали настоящий характер и волю к победе, даже оставшись в меньшинстве и пропустив с пенальти! Победив действующего чемпиона Европы, Португалию, вы сделали настоящий подарок всем Защитникам Украины в этот праздничный день! Желаю будущих ярких побед! Слава Украине!" - написал президент страны.

Скриншот поста (facebook.com/zelenskiy95)

Напомним, что шестом туре туре квалификации на Евро-2020 сборная Украины по футболу в домашнем матче победила команду Португалии со счетом 2-1.

В первом тайме голы забили наши игроки - Яремчук и Ярмоленко. Во втором тайме один гол с пенальти удалось забить Криштиану Роналду.

Пользователи сети бурно отреагировали на поздравление Зеленского в комментариях. Некоторые пошутили, что вторник, 15 октября в честь победы нашей команды нужно сделать выходным.

  • Объявляется ли вторник выходным?
  • Одинадцать ребят объединили всю Укриану. Политикам нужно брать пример.
  • Сделали день. Подарили праздник.
  • Очень слаженно играли.Удивили.Молодцы.
  • Море удовольствия, море эмоций и незабываемых ощущений. Молодцы, обнимаю каждого кто боролся в этом нелегком поединке. Желаю успехов на Евро.

Скриншот комментариев (facebook.com/zelenskiy95)

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