Зеленський і Лукашенко цокнулись і підірвали зал сміхом і оплесками (відео)

Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком трохи розрядили обстановку при обговоренні серйозного питання на форумі регіонів двох країн, який проходить в Житомирі.

Ролик з курйозом опублікував канал Depo в YouTube.

Поки спікер в залі звітувала про економічні здобутки у відносинах двох країн, Лукашенко передав Зеленському пляшку води. Президент України налив у келих колезі з Білорусі та собі.

Лукашенко і Зеленський в Житомирі (фото: president.gov.ua)

В цей час спікер вимовляла слова: "Минулого рокупідписали договорів на 100 мільйонів доларів США". Лукашенко простягнув Зеленському келих і запропонував почаркуватися.

Зал вибухнув сміхом і оплесками, спікер перервала промову, затремтіла рука і у оператора, який знімав відео.

"Ми за це п'ємо водичку", - сказав Зеленський.

"Що поставили, те і п'ємо", - парирував Лукашенко.

Зеленський і Лукашенко цокнулися келихами на зустрічі у Житомирі (відео: YouTube/Depo.ua)

Користувачі мережі зацінили відеоролик, залишивши під ним дотепні коментарі.