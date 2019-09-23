Зеленський емоційно звернувся до українців з важливою заявою

Володимир Зеленський емоційно звернувся до українців з проханням допомогти подолати корупцію. Президент, який неодноразово закликав до різних челенджів чи флешмобів, назвав нинішню ініціативу наймасштабнішою.

Президент стверджує, що участь у флешмобі зможе взяти кожен громадянин України, навіть не маючи доступу до соцмереж.

"Для цього не потрібно записувати ніяких відео, ставити ніяких хештегів. Потрібно тільки одне - жити за законом", - каже Зеленський.

Президент стверджує, що влада не зможе перемогти корупцію, якщо українці заплющуватимуть на неї очі, або ж ставатимуть співучасниками.

Володимир Зеленський запропонував кожному українцеві, якому пропонують хабар, вимагають відкат, або ж іншу корупційну схему, не мовчати. Президент надав телефон гарячої лінії Національного антикорупційного бюро (НАБУ), за яким можно зателефонувати і повідомити про випадки корупції.

0-800-503-200 - гаряча лінія НАБУ (безкоштовно).

Володимир Зеленський емоційно закликав українців не мовчати (скрін: facebook.com/zelenskiy95)

На звернення громадян, за словами Зеленського, будуть реагувати відповідні правоохоронні органи.

Володимир Зеленський заявив, що почне з себе, підписавши новоприйнятий закон про імпічмент президента України.

Володимир Зеленський емоційно закликав українців не мовчати (скрін: facebook.com/zelenskiy95

Раніше ми писали про те, що соратники Зеленського опублікували унікальні фото, на яких показали, як вивозили бранців Кремля з Москви.