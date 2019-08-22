Прапор, мова, #ідітьуср*ку: топ флешмобів від Зеленського

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський у новому флешмобі закликав українців розфарбувати планету в жовто-блакитний колір

Володимир Зеленський запустив новий флешмоб до Дня українського прапора, який українці щорічно святкують напередодні Дня Незалежності, 23 серпня. Президент запропонував завтра розфарбувати Україну в жовто-блакитний колір, вивісивши біля своїх вікон український прапор.

Варто відзначити, що Володимир Зеленський не вперше закликає українців до різних флешмобів. Найвідоміші акції президента України - топ-5 в матеріалі Styler.

День українського прапора

"Я впевнений, що завтра вся Facebook-стрічка буде жовто-блакитною, але давайте пишатися Україною не тільки онлайн", - звернувся із закликом президент.

Опубліковано Володимиром Зеленським Четвер, 22 серпня 2019 р.

Флешмоб Володимира Зеленського до Дня українського прапора (відео: facebook.com/zelenskiy95)

#мояулюбленастаття

Минулий флешмоб президента був присвячений Дню Конституції, який відзначали українці 28 червня. У ньому Зеленський закликав згадати і процитувати улюблену статтю Конституції.

Але ця ініціатива була відзначена скандалом, оскільки президент у своїй промові допустив грубу помилку, назвавши дітей "майбутніми громадянами України". Оскільки всі діти народжені в нашій країні стають її громадянами в момент появи на світ, флешмоб Володимира Зеленського можна назвати не дуже вдалим.

З Днем Конституції, Україно! Долучайтесь до флешмобу #мояулюбленастаття Опубліковано Володимиром Зеленським Четвер, 27 червня 2019 р.

Флешмоб Володимира Зеленського до Дня Конституції (відео: facebook.com/zelenskiy95)

#ялюблюсвоюкраїну

Володимир Зеленський прославився своїми флешмобами ще до того, як став президентом України.

Однією з таких акцій став флешмоб до Дня української писемності та мови, який відзначають 9 листопада. На своїй сторінці в Instagram Володимир Зеленський заспівав кварталівську пісню "Я люблю свою країну, я люблю свою дружину, я люблю свою собаку" і запропонував українцям створити свій варіант перекладу цієї пісні на українську мову.

Флешмоб Володимира Зеленського #ялюблюсвоюкраїну (відео: instagram.com/zelenskiy_official/)

#CallMeUkrainian

Іншою ініціативою Володимира Зеленського часів "Кварталу 95" стала акція "Називай мене українцем". Вона була запущена також у листопаді 2018-го.

Зеленський розповів, що під час перебування з концертом на Кіпрі, один з місцевих, дізнавшись, що кварталівці приїхали з Києва, назвав їх росіянами.

Майбутній президент запропонував українцям флешмоб "Називай мене українцем", який полягав у тому, щоб українці надсилали відео, в якому б кожен бажаючий розповідав про те, чому він пишається своєю країною.

#ідітьуср*ку

Але, мабуть, найбільш гучним флешмобом Володимира Зеленського став #ідітьуср*ку. Така ініціатива, тоді ще шоумена з "Кварталу", стала реакцією на образою народним депутатом Олегом Барною журналіста, якого нардеп просто послав на три букви через звинувачення в кнопкодавство.

Зеленський запустивши челендж Володимир Зеленський запустивши у соцмережах новий "челендж" - #ідітьусраку. Так шоумен відреагував на слова нардепа Олега Барні, який обматюкав журналіста у Верховній Раді. Подробиці тут: https://tsn.ua/politika/vidpovid-barni-zelenskiy-zapustiv-fleshmob-iditusraku-1227216.html Опубліковано ТСН Середа, 3 жовтня 2018 р.

Флешмоб Володимира Зеленського #ідітьуср*ку (відео: facebook.com)

Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилися уривки з останнього концерту "95 Кварталу" в Одесі, в якому було багато пародій Володимира Зеленського. Роль президента України исполнил новий актор студії Юрій Великий.