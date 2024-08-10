Зеленская растрогала историей об украинской спортсменке, которая вышла в финал Олимпиады: "Огромное уважение"

Зеленская поделилась историей борчихи Ирины Коляденко

Так, в посте супруга Владимира Зеленского написала, что в первый день полномасштабного вторжения призер Олимпиады вернулась домой с тренировки, в родной Ирпень, а уже спустя несколько часов вместе с семьей пряталась в подвале в Дмитровки - от российских окупантов, которые шли в наступление.

В тот момент рядом с домом Коляденко видела вражеский десант - в моменты, когда стрельба затихала и можно было выбраться вверх, чтобы поискать продукты.

Ирина Коляденко (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Ее семья была среди тех, кто пытался уехать из города. Десятки автомобилей с окровавленными людьми, которых расстрелял нападающий, остались тогда на дорогах. Машина Ирины прорвалась. Тридцать шесть часов непрерывной езды понадобилось семье, чтобы добраться до Винницкой области - к родне. Дальше пришлось ехать снова - на Хмельнитчину", - написала госпожа Елена.

"Уже потом узнали: квартиру в Ирпене уничтожил российский танк, который передвигался по городу, расстреливая все по пути", - также добавила она.

Елена Зеленская рассказала историю спортсменки (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Зеленская восхитилась стойкостью духа Ирины, ее смелостью и поблагодарила ее за отвагу.

"Ира не покинула спорт - продолжила борьбу. А вчера вышла в финал соревнований на Олимпиаде в Париже. Огромное уважение спортсменке, которая после пережитого нашла в себе силы еще и на мировые достижения", - написала первая леди Украины.

Украинка вышла в финал Олимпиады-2024 (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Напоследок супруга президента поблагодарила всех украинских спортсменов, которые в этом году принимают участие в Олимпийских играх 2024, проходящих в Париже и Токио.

"В олимпийском зачете Украины на этот момент 11 медалей. Наши атлеты шли к ним как никто, преодолевая не только спортивные, но и страшные военные испытания и потери. На фоне пожаров в родных городах и домах. Спасибо, наши олимпийцы! Вы для нас уже чемпионы - все, без исключения. Вы обрели устойчивость и теперь вдохновляете ею нас и весь мир", - отметила она.

К слову, после выхода в финал Коляденко сразится против вице-чемпионки мира по вольной борьбе - японки Сакуры Мотоки.

Финал по женской вольной борьбе в категории 62 кг пройдет сегодня, 10 августа. Поединок между Мотоки и Коляденко начнется последним запуском.