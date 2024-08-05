Зеленская показала изысканный образ во время видеоразговора с первой леди Гватемалы (фото)

Елена Зеленская провела видеоразговор с первой леди Гватемалы Лукрессией Пейнадо. Последняя, как известно, изъявила желание присоединиться к международному сообществу Саммита первых леди и джентльменов.

Что о деловой онлайн-встрече рассказала супруга президента и в каком образе появилась, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram .

Новый образ Зеленской

На встрече первая леди Украины появилась в атласной темно-синей блузе с длинными рукавами и заметным воротником. Свой аутфит она подчеркнула объемно уложенными волосами, массивными серьгами серебряного цвета, а также небольшим количеством макияжа.

Новый образ Зеленской (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

В публикации госпожа Елена озвучила детали разговора с Пейнадо.

"Среди стран Латинской Америки и Карибского бассейна Гватемала с первых дней российского вторжения наиболее активно поддержала Украину: вошла в круг стран-участниц Международной Крымской платформы, стала соавтором многих резолюций "украинского досье", принятых ООН в 2022-2023 годах, и проголосовала эти резолюции. Такая действенная поддержка неоценима, поэтому очень благодарна за это Гватемале и ее жителям", - написала Зеленская.

Зеленская озвучила детали (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Кроме того, супруга президента отметила, что первая леди Гватемалы является опытным специалистом проектов по здравоохранению и развитию. Она работает с такими инициативами на государственном и международном уровне значительную часть своей жизни, что, по словам Зеленской, поможет усилить программы Саммита.

Первая леди провела онлайн-разговор с первой леди Гватемалы (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Наше ближайшее, уже четвертое собрание в Киеве, как уже рассказывала, посвящено безопасности детей. А здоровье - физическое и психическое, - влияние семьи на формирование ребенка, роль родителей для ребенка - одни из самых главных измерений этой безопасности", - отметила первая леди.

"Уверена, что, как всегда, не только обсудим это, но и воплотим много совместных действий касательно защиты детей, в каких бы странах они ни находились", - также подчеркнула она.