Зеленый или фиолетовый? Неожиданная правда о том, какой базилик полезнее для вашего здоровья

Базилик - это настоящая сокровищница витаминов, минералов и биологически активных соединений, которая издавна используется в народной медицине. На полках магазинов и на грядках чаще всего можно встретить два вида - привычный зеленый и эффектный фиолетовый.

В чем разница между зеленым и фиолетовым базиликом?

Зеленый базилик (самый популярный сорт - Генуэзский) имеет более нежный, классический аромат с легкими нотками гвоздики и перца. Фиолетовый базилик (например Ереванский или Красный рубин) часто имеет более насыщенный, иногда с анисовым оттенком, вкус и поражает своим насыщенным цветом листьев и стеблей. Внешне они разные, но одинакова ли их "внутренняя" сила?

В чем польза базилика

Оба вида базилика чрезвычайно полезны и имеют много общего. Они являются отличным источником витамина К, который играет ключевую роль в свертывании крови и здоровье костей. Также они содержат витамины А (в виде бета-каротина) и С - мощные антиоксиданты, защищающие клетки от повреждений свободными радикалами и поддерживающие иммунитет.

Базилик богат минералами, такими как калий, магний, кальций и железо. Но главная его ценность - это высокое содержание эфирных масел, в частности эвгенола, линалоола, цитронеллола и других. Именно эти соединения придают базилику его неповторимый аромат, а также обладают выраженными противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Они могут помогать снижать воспаление в организме, облегчать боль (например, при артрите), бороться с некоторыми видами бактерий и грибков.

Уникальное преимущество фиолетового базилика: сила антоцианов

Главное отличие между зеленым и фиолетовым базиликом заключается в наличии в последнем особых пигментов - антоцианов. Именно эти соединения придают листьям фиолетовый, красный или синеватый оттенок (их много в чернике, ежевике, красной капусте, баклажанах).

Антоцианы - это чрезвычайно мощные антиоксиданты. Они еще эффективнее, чем витамины С и Е, нейтрализуют свободные радикалы, что является одной из причин старения клеток и развития многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и онкологические. Исследования показывают, что антоцианы могут способствовать:

Поддержанию здоровья сердца: Уменьшают воспаление сосудов, улучшают эластичность артерий, снижают уровень "плохого" холестерина.

Уменьшают воспаление сосудов, улучшают эластичность артерий, снижают уровень "плохого" холестерина. Противовоспалительному действию: Уменьшают воспалительные процессы в организме на клеточном уровне.

Уменьшают воспалительные процессы в организме на клеточном уровне. Защиты зрения: Антоцианы полезны для сетчатки глаза.

Антоцианы полезны для сетчатки глаза. Потенциальной противораковой активности: Некоторые исследования указывают на то, что антоцианы могут подавлять рост определенных раковых клеток (требуются дополнительные исследования).

Таким образом, фиолетовый базилик, кроме всех преимуществ зеленого "собрата", добавляет в ваш рацион еще и уникальную антиоксидантную силу антоцианов. По содержанию общих антиоксидантов фиолетовые сорта часто опережают зеленые.

Какой цвет базилика выбрать?

Ответ не является однозначным "зеленый или фиолетовый". Оба вида базилика чрезвычайно полезны и должны стать частью вашего здорового рациона.

Зеленый базилик

Это идеальный выбор для тех, кто ценит классический нежный вкус, особенно для приготовления традиционных блюд, таких как песто. Он все равно обеспечит вас основными витаминами и антиоксидантами.

Фиолетовый базилик

Просто отличный выбор, если вы хотите получить дополнительную порцию мощных антиоксидантов (антоцианов) и добавить ярких красок своим блюдам. Его насыщенный вкус может быть интересным акцентом в салатах, овощных блюдах или даже напитках.