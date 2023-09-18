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Зеленое бескрайнее "поле". Смотрите, как сейчас выглядит Каховское водохранилище (фото и видео)

Херсонская область, Понедельник 18 сентября 2023 18:36
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Зеленое бескрайнее "поле". Смотрите, как сейчас выглядит Каховское водохранилище (фото и видео) Вот так сейчас выглядит Каховское водохранилище (фото: Facebook.com/Владислав Куценко)
Автор: Василина Копытко

Каховское водохранилище через 3 месяца после российского теракта поросло деревцами и зеленью, и почти превратилось в поле.

Новыми кадрами водохранилища поделился руководитель ОП Андрей Ермак в Telegram.

Как выглядит сейчас Каховское водохранилище

Глава ОП подписал видео очень лаконично - экоцид... Каховское водохранилище.

На кадрах можно увидеть, что гектары земли, когда-то находившиеся под водой, сейчас обильно зазеленели и больше похожи на поля.

На днях фото Каховского водохранилища также делился украинский публичный деятель, прокурор и юрист Владислав Куценко.

"Зеленое бескрайнее поле", которое можно увидеть за ставками реки Конка, за железной дорогой - вовсе не поле, а то, во что превратилось Каховское водохранилище после теракта, который совершил российский агрессор на Каховской ГЭС. Теперь это тысячи гектаров сухой земли, в прошлом днища, очень плотно покрытые зеленью - молодыми деревцами и травой, а не камышом, как может показаться", - написал Куценко в Facebook.

Зеленое бескрайнее &quot;поле&quot;. Смотрите, как сейчас выглядит Каховское водохранилище (фото и видео)Зеленое бескрайнее &quot;поле&quot;. Смотрите, как сейчас выглядит Каховское водохранилище (фото и видео)Зеленое бескрайнее &quot;поле&quot;. Смотрите, как сейчас выглядит Каховское водохранилище (фото и видео)Зеленое бескрайнее &quot;поле&quot;. Смотрите, как сейчас выглядит Каховское водохранилище (фото и видео)Вот так сейчас выглядит Каховское водохранилище (фото: Facebook.com/Владислав Куценко)

Напомним, что с момента теракта на Каховском водохранилище, устроенном россиянами, прошли больше 3 месяцев. Дамбу оккупанты взорвали 6 июня, после чего сотни домов в Херсонской области оказались затопленными, как и значительные территории сельскохозяйственных угодий.

В результате обмеления водохранилища на поверхность вышли участки территорий, которые потенциально являются интересными с точки зрения археологии. Но ценные артефакты оказались под угрозой. Также теракт нанес непоправимого вреда флоре и фауне региона.

Раньше мы писали о том, какие археологические находки можно найти на месте Каховского водохранилища.

Читайте также о том, нужно ли восстанавливать Каховское водохранилище.

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Каховская ГЭС Каховське водосховище