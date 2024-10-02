"Здрайця, накаслик, цизорик": 10 слов-жемчужин украинского языка, которые вас точно поразят

В разговорном украинском языке иногда попадаешь на какое-то слово, а значение вам никто объяснить не может. Особенно это касается старинных украинских слов или диалектов. Некоторые из таких слов - настоящие жемчужины.

Какие слова, настоящие жемчужины украинского языка вас точно поразят, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Єдині".