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"Здрайця, накаслик, цизорик": 10 слов-жемчужин украинского языка, которые вас точно поразят

Среда 02 октября 2024 08:05
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"Здрайця, накаслик, цизорик": 10 слов-жемчужин украинского языка, которые вас точно поразят Какие украинские старинные слова вас точно поразят (фото: Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В разговорном украинском языке иногда попадаешь на какое-то слово, а значение вам никто объяснить не может. Особенно это касается старинных украинских слов или диалектов. Некоторые из таких слов - настоящие жемчужины.

Какие слова, настоящие жемчужины украинского языка вас точно поразят, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Єдині".

ВитвОрний

Значение: мистический, причудливый

Пример: "Нелегко мені було повторити цей витворний візерунок"

ЗамаЮсити

Значение: положить где-нибудь так, что не найдешь.

Пример: "Куди я замаюсила ту нещасну торбу?"

ЗдрАйця

Значение: вор, разбойник.

Пример: "За такими здрайцями, як ти, в'язниця плаче"

МЕрга

Значение: снегопад с ветром

Пример: "У таку мергу їхати ярами та лісами? Побійся Бога!"

НакАслик

Значение: тумбочка у кровати

Пример: "Друзі носили й носили Оленці гостинці, та вона нічого не їла, а накаслик був весь захаращений пакетами з їжею"

ПереколОшкати

Значение: испугать или изуродовать, уничтожить

Пример: "Славко всіх переколошкав своїм криком", "Стільки чудових людей переколошкала російська армія".

СкапАрений

Значение: выполнен некачественно, испорчен

Пример: "Храм був скапарений ремонтними роботами"

ЦизОрик

Значение: складной ножик

Пример: "У свої 37 років я нарешті навчилася чистити цизориком помаранчі"

ЧолопОк, щолопОк

Значение: вершина горы

Пример: "Тарас хутко видерся на самісінький чолопок Синяка, лишивши батьків далеко позаду"

ШкабарчАти

Значение: очень быстро и малоразборчиво говорить

Пример: "Марійка не зможе начитувати радіодиктанту: надто вже шкабарчить".

Раньше мы писали об украинских словах, значения которых постоянно путают.

А еще рассказывали о том, какое значение на самом деле имеют слова "бігме" и "либонь".

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