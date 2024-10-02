"Здрайця, накаслик, цизорик": 10 слов-жемчужин украинского языка, которые вас точно поразят
В разговорном украинском языке иногда попадаешь на какое-то слово, а значение вам никто объяснить не может. Особенно это касается старинных украинских слов или диалектов. Некоторые из таких слов - настоящие жемчужины.
Какие слова, настоящие жемчужины украинского языка вас точно поразят, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Єдині".
ВитвОрний
Значение: мистический, причудливый
Пример: "Нелегко мені було повторити цей витворний візерунок"
ЗамаЮсити
Значение: положить где-нибудь так, что не найдешь.
Пример: "Куди я замаюсила ту нещасну торбу?"
ЗдрАйця
Значение: вор, разбойник.
Пример: "За такими здрайцями, як ти, в'язниця плаче"
МЕрга
Значение: снегопад с ветром
Пример: "У таку мергу їхати ярами та лісами? Побійся Бога!"
НакАслик
Значение: тумбочка у кровати
Пример: "Друзі носили й носили Оленці гостинці, та вона нічого не їла, а накаслик був весь захаращений пакетами з їжею"
ПереколОшкати
Значение: испугать или изуродовать, уничтожить
Пример: "Славко всіх переколошкав своїм криком", "Стільки чудових людей переколошкала російська армія".
СкапАрений
Значение: выполнен некачественно, испорчен
Пример: "Храм був скапарений ремонтними роботами"
ЦизОрик
Значение: складной ножик
Пример: "У свої 37 років я нарешті навчилася чистити цизориком помаранчі"
ЧолопОк, щолопОк
Значение: вершина горы
Пример: "Тарас хутко видерся на самісінький чолопок Синяка, лишивши батьків далеко позаду"
ШкабарчАти
Значение: очень быстро и малоразборчиво говорить
Пример: "Марійка не зможе начитувати радіодиктанту: надто вже шкабарчить".
Раньше мы писали об украинских словах, значения которых постоянно путают.
А еще рассказывали о том, какое значение на самом деле имеют слова "бігме" и "либонь".