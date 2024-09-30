Популярные украинские слова, значения которых постоянно путают: как не выглядеть в разговоре невеждой

В украинском языке много очень подобных слов, которые имеют совершенно разные значения. Иногда людям кажется, что подобное звучание имеет и подобное значение и это создает плохое впечатление в разговоре с другими.

У каких украинских слов разные значения, но их часто путают, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на " Єдині ".

Змерзнути или замерзнути

Змерзнути - значит переохладиться, страдать от холода.

Замерзнути - перейти из жидкого/сыпкого состояния в твердое, застыть от холода, мороза.

Как отличить. Кто "змерз", тому трудно двигаться из-за ощущения холода. Кто замерз - тот не двинется вообще.

Питання или запитання

Питання - проблема, требующая решения или исследования

Запитання - словесно оформленный запрос на получение информации.

Как отличить. "Питання" предполагают их решение. "Запитання" требуют ответа на них.

Лайка, матюки, обсценна лексика

Лайка - оскорбительное слово или изречение, которое мы озвучиваем, когда испытываем гнев.

Матюки - ругательство, оскорбляющее мать.

Обесценна лексика - непристойные слова и изречения, связанные с половыми органами, словами на обозначение сексуальных актов, насилия. Их могут употреблять как с целью оскорбить кого-то, так и для того, чтобы выразить разные эмоции.

Как отличить. Слово, которое пишут на заборе - не мат, а обсценна лексика. Оно может быть "лайкою", если вы посылаете русский военный корабль. А может не быть "лайкою", если использовано с целью кого-то похвалить. Если в "лайці" (даже не непристойной) вспоминают мать, то это "матірна лайка", мат или матюки. Если вы кого-то ругаете и желаете, чтобы его шляк трафив - это "лайка"

Робота или праця

Робота - рутинные действия, отнимающие время. Синонимами могут быть процедура, процесс, задачи.

Праця - творческий процесс (акт творения) или его результат (работа).

Еще слово "робота" используют как термин в физике - это величина, определяющая энергетические затраты на перемещение физического тела или его деформацию (единица измерения - джоуль). Слово труд связано с понятием усилия - "сізіфова праця".

Как отличить. Мы можем сказать "стати до роботи" или "стати до праці", "домашня робота" или "домашня праця". Однако "класною працею" классную работу не назовешь, потому что это очень пафосно. "НА роботі, але У праці". "Працездатний, але не роботоздатний".

Здатний или здібний

Здатний - способен на что-то, готовый при случае что-то сделать

Здібний - одаренный, талантливый

Как отличить. "Здатний" может не иметь талантов и суперсил, но если захочет (или нужно), скажет или сделает несколько важное. "Здібна" скрипачка может, впрочем, не способна выступить перед аудиторией, ранее слушавшей лишь блатной шансон.

Курити или палити

Курити - создавать дым. Недаром "курна хата" - это такая хата, которая не имела дымохода, поэтому дым скапливался в помещении, выходил через дверь или окна. Сигареты, IQOS, вейп - "курять". И выходят для этого на перекур.

Палити - создавать огонь. "Палити" можно дрова или уголь. Сигареты, впрочем, тоже. Ведь после них остаются "недопалки".

Как отличить. Можем запретить и "куріння" и "паління" в общественных местах (имея в виду сигареты и другие табачные изделия специальные устройства). Ведь появляется и огонь, и дым при "курінні/палінні". Однако "курець" и "палій" - разные понятия. Если человек просто "смалить" сигарету, то это "курець", а если от такого процесса начался пожар в доме, то имеем дело с "палієм".

Зіпсований или зіпсутий

Зіпсований - ставший непригодным для употребления, использования. "Зіпсовані ліки, зіпсований механізм"

Зіпсутий - изменившийся к худшему, с недобрыми наклонностями, избалованный. "Зіпсута людина або зіпсутий характер"

Как отличить. "Зіпсованим" бывает что-то неодушевленное, не существо - продукты, оборудование, "зіпсованим" может быть дерево или изделия из него. "Зіпсутий" - так говорят о человеке, склонном к непристойному поведению.

Служити или слугувати

Служити - работать на определенной должности. Используют также в военной поздравительной формуле: "Служимо українському народові".

Слугувати - быть полезным кому -, чему-либо, выполнять назначение. "За подушку слугував наплічник".

Как отличить. В большинстве случаев употребляем "слугувати" (для перевозки, для развлечения), но к должности, службе - лучше всего подходит "служити". М не используем "служити" для предметов, к "слугувати змість чогось" при необходимости подбираем синоним "правити за щось".