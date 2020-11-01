Ці здорові звички можуть принести шкоду: будьте уважні

У кожної людини існують гігієнічні звички, які відшліфовані часом. І частину з них медики визнають правильними й обґрунтованими. Однак не всі з них є справді корисними для здоров'я. Спеціалісти регулярно проводять серйозні дослідження і спростовують міфи про корисність тих або інших дій і звичок людини.

Нещодавно фахівці лондонського центру "Здорове дихання" заявили, що полоскання рота після чищення зубів є непотрібної та навіть шкідливою процедурою. Про це пише видання Medicina.ua.

Стоматологи стверджують, що необхідно боротися з бажанням прополоскати рот після чищення зубів. З'ясувалося, що така процедура змиває захисний флуорідне покриття, що наноситься на зуби разом із зубною пастою. Небажано навіть змочувати саму зубну щітку перед нанесенням зубної пасти. А після чищення зубів рекомендується пів години нічого не пити та не їсти.

Не радять експерти чистити зуби відразу після їди, оскільки їжа тимчасово пом'якшує зубну емаль і треба дати їй час знову затвердіти. Зазвичай 30 хвилин для цього досить.

Ще одну заяву зробили ізраїльські вчені. Вони провели масштабне дослідження про сидіння людини на унітазі. В результатах зазначено, що більш природна поза для відправлення природних потреб – це навпочіпки. Саме в такому положенні організму потрібно менше напруження і значно знижується ризик заробити геморой або дивертикулез.

Крім того, медики не рекомендують брати з собою в туалет гаджети, оскільки це сприяє тривалості сидіння і відповідно підвищує тиск на тазове дно. А це загрожує розвитком гриж, запальних процесів в кишківнику, випадінню гемороїдальних вузлів і навіть серцевим нападам.

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