Эти здоровые привычки могут принести вред: будьте внимательны

У каждого человека существуют гигиенические привычки, которые отшлифованы временем. И часть из них медики признают правильными и обоснованными. Однако не все из них являются на самом деле полезными для здоровья. Специалисты регулярно проводят серьезные исследования и опровергают мифы о полезности тех или иных действий и привычек человека.

Недавно специалисты лондонского центра "Здоровое дыхание" заявили, что полоскание рта после чистки зубов является ненужной и даже вредной процедурой. Об этом пишет издание Medicina.ua.

Стоматологи утверждают, что необходимо бороться с желанием прополоскать рот после чистки зубов. Выяснилось, что такая процедура смывает защитное флуоридное покрытие, которые наносится на зубы вместе с зубной пастой. Нежелательно даже смачивать саму зубную щетку перед нанесением зубной пасты. А после чистки зубов рекомендуется полчаса ничего не пить и не есть.

Не советуют эксперты чистить зубы сразу после еды, так как пища временно смягчает зубную эмаль и нужно дать ей время снова затвердеть. Обычно 30 минут для этого достаточно.

Еще одно заявление сделали израильские ученые. Они провели масштабное исследование о сидении человека на унитазе. В результатах указано, что более естественная поза для отправления естественных потребностей – это на корточках. Именно в таком положении организму требуется меньшее напряжение и значительно снижается риск заработать геморрой или дивертикулез.

Кроме того, медики не рекомендуют брать с собой в туалет гаджеты, так как это способствует продолжительности сидения и соответственно повышает давление на тазовое дно. А это чревато развитием грыж, воспалительных процессов в кишечнике, выпадению геморроидальных узлов и даже сердечным приступам.

Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты дали простые рекомендации о том, как легко перенести магнитные бури.

А также рассказывали о том, от каких вредных кухонных привычек стоит отказаться раз и навсегда.