Самі шкідливі кухонні звички: відмовтеся від них негайно

Найпопулярніші кухонні помилки (Фото: freepik.com)

Експерти назвали помилки, які ми щодня здійснюємо на кухні

В останні місяці готування на кухні для багатьох стало повсякденною справою, оскільки пандемія змусила людей працювати та вчитися дома. Ті, хто раніше готував тільки у вихідний і на свята, радісно почали освоювати щоденні рецепти для всієї родини. Фахівці назвали найшкідливіші кухонні звички, від яких варто негайно відмовитися.

Є звички на кухні, які ми здійснюємо не замислюючись. В тому числі й такі, які сильно шкодять нашому здоров'ю. Експерти порталу Eatthis перерахували, що робити категорично не варто.

Нагрівайте як слід сковороду. Дайте їй нагрітися хоча б пару хвилин і тільки після цього починайте готувати. Звертайте увагу у рецептах на вказівку готувати на середньому або слабкому вогні. Вогонь потрібно зменшити після того, як сковорода нагрілася. Будьте обережні, великий вогонь перегріє вашу їжу або ж спалить.

Не мийте чавунну сковороду з милом та іншими засобами. Це стосується і сковорідок з антипригарним покриттям. Найкраще помити теплою водою з абразивною губкою.

Доглядайте за сковорідками між готуванням. Щоб антипригарне покриття зберігалося довше, мийте сковороду після використання і натирайте невеликою кількістю масла. Потім можна просто протерти її паперовою серветкою.

Давайте м'ясу відпочити. Не варто нарізати стейк або м'ясо з духовки відразу після приготування. М'ясо від цього стає жорстким, через те, що ви не дали йому настоятися. Якщо відразу нарізати – то сік, який вийшов при готуванні, весь витече. Можна накрити м'ясо на 5-10 хвилин ковпаком з фольги, а тільки після цього приступати до трапези.

Сир в холодильнику. Будь-який шматочок сиру або навіть натертий в упаковуванні варто перед готуванням ще раз подрібнити на терці або ножем. Так смак сиру буде яскравіше, і він не буде злипатися грудками.

Ви забуваєте додавати сіль під час готування. Воду при приготуванні макаронів або спагеті потрібно солити відразу після того, як вона закипіла і до того, як ви опустите у неї макаронні вироби. Макарони повинні пройнятися цією водою.

Ви намагаєтеся всі інгредієнти для страви готувати одночасно. Скільки разів було зіпсовано блюдо через те, що довелося замість помішування або збивання соусу бігти за чимось ще до холодильника або нарізати цибулю в процесі? Приготуйте всі необхідні інгредієнти заздалегідь – помийте, наріжте, натріть, відміряйте.

У вашому холодильнику немає чіткої системи. У багатьох господинь продукти розміщені за принципом вільного місця. Однак фахівці радять ставити сире м'ясо на верхню полицю, під ним – свіжі продукти, а готові – в самому низу. Наведіть порядок в холодильнику і визначте кожному виду продукту своє місце.

Ви рідко змінюєте губки для миття посуду. Кухонні губки та ганчірочки є моторошним розсадником мікробів і міняти їх потрібно досить часто. Якщо ви не користуєтеся посудомийною машиною, то губки потрібно міняти кожні два тижні.

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