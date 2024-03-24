Эта "здоровая" привычка увеличивает риск смерти от болезней сердца на 91%

Новое исследование показало, что люди, поддерживающие специфический режим питания, могут существенно повысить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Express .

Какой режим питания медики сочли опасным

Выводы, представленные на последнем заседании Совета по эпидемиологии и профилактике Американской кардиологической ассоциации, показали, что соблюдение 8-часового режима питания на 91% повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Речь идет о популярном режиме питания, так называемом интервальном. Он предусматривает прием пищи по формуле 16:8 - участники едят в течение 8-часового окна и постятся в течение 16 часов.

По выводам ученых, именно такой режим питания является опасным.

"Ограничение ежедневного времени приема пищи коротким периодом, например 8 часами в день, приобрело популярность в последние годы как способ похудения и улучшения здоровья сердца", - говорит старший автор исследования Виктор Вензе Чжун.

Однако по его словам, долгосрочные последствия для здоровья от интервального питания, включая риск смерти от какой-либо причины или сердечно-сосудистых заболеваний, неизвестны.

Что показало исследование

В рамках исследования эксперты проанализировали информацию о схемах питания более 20 000 участников ежегодного Национального опроса здоровья и питания (NHANES) в 2003-2018 годах.

Они сравнили это с данными о людях, которые умерли в США с 2003 по декабрь 2019 года, используя Национальную базу данных индекса смертности Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Кроме большего риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний среди тех, кто ел в течение 8-часового окна, были и другие выводы.

Среди людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые ели во время 10-часового окна, также выявили на 6% более высокий риск смерти от сердечных заболеваний или инсульта.

Ограничение по времени приема пищи не уменьшало общего риска смерти по какой-либо причине.

Прием пищи во время 16-часового окна был связан с меньшим риском смертности от рака среди людей, больных раком.

Какие выводы ученых

"Результаты нашего исследования побуждают к более осторожному, индивидуальному подходу к диетическим рекомендациям. Следует убедиться, что они подходят человеку по состоянию его здоровья", - добавляет исследователь.

При этом Чжун отмечает, что хотя исследование выявило связь между 8-часовым питанием и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний, это не значит, что именно этот режим приводит к летальным исходам.