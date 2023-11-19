Здоровые завтраки для детей: рецепты и советы от врача

Дети - наше самое большое сокровище, и их здоровье - чрезвычайно важная вещь. Одной из фундаментальных составляющих здорового образа жизни для детей является правильное питание, в частности завтрак.

О том, какие завтраки будут полезны для детей, рассказала для РБК-Украина (проект Styler) врач и health-экспертка Ульяна Вернер.

Почему завтрак важен для детей

Завтрак - это первый прием пищи после ночного периода, когда организму нужна энергия для начала активного дня. Дети, которые завтракают регулярно, имеют больше возможностей получить необходимые питательные вещества и энергию для физического и интеллектуального развития. Они лучше справляются со школьными задачами, обладают стабильным настроением и высокими когнитивными функциями.

Что важно потреблять детям во время завтрака

Завтрак для детей должен быть сбалансированным и питательным. Вот некоторые основные компоненты, которые следует включать:

1. Белки: они необходимы для роста и развития мышц и тканей. Молоко, йогурт, яйца и мясо - это отличные источники белка для завтрака.

2. Углеводы: снабжают организму глюкозу, которая является источником энергии для активности и концентрации. Хлеб, крупы, фрукты и овощи - это хорошие источники углеводов.

3. Витамины и минералы: фрукты, овощи и ягоды содержат витамины и минералы, необходимые для нормального функционирования организма и иммунитета.

4. Здоровые жиры: некоторые жиры, такие как омега-3 жирные кислоты, важны для развития мозга. Оливковое масло, орехи и авокадо - это источники здоровых жиров.

Рецепты здорового и питательного завтрака для детей

Яйца с овощами и хлебом:

Ингредиенты: яйца, помидоры, шпинат, хлеб.

Инструкция: обжарьте яйца вместе с нарезанными помидорами и шпинатом, подавайте с цельнозерновым хлебом. Завтрак богат белками, витаминами и минералами.

Овсянка с медом и ягодами:

Ингредиенты: овсянка, молоко, мед, клубника и смородина (можно заменить другими ягодами).

Инструкция: приготовьте овсянку с молоком, добавьте мед и свежие ягоды. Это блюдо богато углеводами и антиоксидантами.

Йогурт с гранолой и фруктами:

Ингредиенты: йогурт без подсластителей, кусочки фруктов (яблоки, бананы, ягоды) и гранола.

Инструкция: смешайте йогурт и фрукты, посыпьте гранолой. Этот завтрак дает организму витамины, минералы и углеводы.

Благодаря этим рецептам и правильному подбору ингредиентов вы можете обеспечить своих детей здоровым и вкусным завтраком, который поможет им начать день с энергией.

Не забывайте о регулярности и разнообразии, а также слушайте рекомендации врача для достижения оптимального пищевого рациона для вашей семьи.

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