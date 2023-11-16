Без завтрака - оценки в школе ниже: ученые сделали заявление

Ученые выяснили, что дети, которую уходят по утрам на занятия без завтрака, получают оценки значительно ниже, чем те, кто успевает поесть перед уроками. Это связано не только с обычными оценками, но и с результатами за тесты, контрольные и экзамены.

Что удалось выяснить ученым о взаимосвязи завтрака и оценок, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Medical Express.

Исследователи из Университета Лидса установили связь между завтраком и успеваемостью учеников средних школ в Великобритании.

Оказалось, что школьники, которые завтракают редко или не едят вообще по утрам, получают на две трети оценки ниже, чем те, кто редко пропускал утренний прием пищи.

"Наше исследование показывает, что учащиеся средних школ оказываются в невыгодном положении, если они не получают утреннюю еду, которая подпитывает их мозг в начале учебного дня. Завтрак оказывает положительное влияние на когнитивные способности детей. Это исследование показывает, что плохое питание связано с худшими результатами в школе", - рассказала ведущий исследователь, доктор Кэти Адольфус из Школы психологии Университета Лидса.

В исследовании участвовали более 300 учеников школ и колледжей в Западном Йоркшире. Выяснилось, что 29% редко или никогда не завтракают, 18% завтракает время от времени, 53% - едят по утрам часто. При этом у детей, которые едят по утрам, оценки за успеваемость в среднем были на 2-3 бала выше, чем у тех, кто пропускает утреннюю трапезу или ест завтрак изредка.

"Это исследование представляет собой ценную информацию, подчеркивающую важность завтрака в повышении успеваемости учеников и устранении препятствий на пути к обучению. Образование имеет решающее значение для будущего жизненного успеха ребенка и выхода из бедности, тем самым обеспечивая Доступ каждого ребенка к здоровому началу дня должен быть приоритетом", - подчеркивают эксперты.