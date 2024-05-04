Можно ли клеить на яйца изображения икон и Иисуса: что думает церковь

Клирик Православной Церкви Украины Игумен Савватий (Собко) объяснил, почему на Пасху не стоит украшать яйца термонаклейками с изображением икон. Как оказалось, на то есть несколько причин.

Почему церковь против использования наклеек с изображением икон, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост клирика на Facebook .

Так, Савватий вспомнил, что в прошлом году он наткнулся на картинку, на которой были изображены пасхальные яйца, покрашенные и с наклейками. И именно "украшения" с изображением икон были зачеркнуты красным крестом, намекающим на запрет.

"Принципиально я тоже против таких симулякров, но я против категорического запрета без объяснения того, а в чем собственно проблема", - отметил священник.

По словам Савватия, изображение икон на яйцах недопустимо по трем причинам. Первая - необходимость беречь природу и снизить использование пластиковых и целлофановых изделий. Это касается и искусственных цветов и венков для кладбища.

"Это грех против Божьего творения, каков мир, против себя и против ближнего, потому что мы уничтожаем свое здоровье и загрязняем природу... И это грех против наших потомков, потому что им потом в прекрасной вселенной останется только пластик", - подчеркнул Савватий.

Пост Савватия (скриншот)

Вторая причина связана с решением Седьмого Вселенского Собора, согласно которому священные изображения, такие как крест, образ Иисуса Христа и святых, запрещено размещать "где попало".

"Также нельзя относиться к таким изображениям без уважения. Попробуйте представить на месте этих изображений портреты дорогих вам людей", - пояснил священник.

Третья причина, которую назвал Савватий, раскрывает суть таких наклеек. Их, считает священник, создали исключительно с целью материальной наживы, потому что производителю "неважно что продавать, лишь бы платили".

"Само по себе яйцо, как и все другие продукты, которые благословляют для потребления в праздничные дни, не являются святынями которым нужно выражать благоговейное отношение. В отличие от продуктов для еды, икона и крест создаются для почитания по определению. Поэтому все эти наклейки, сознательно или нет, создаются для девальвации святыни как таковой", - подчеркнул клирик.

А четвертая причина оказалась очень простой. Наклейки на яйцах приводят к тому, они банально быстрее протухают, резюмировал Савватий.