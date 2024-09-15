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"Удивит многих". Тарас Тополя признался, сколько и как зарабатывает во время войны

Тарас Тополя (фото: instagram.com/tarastopolia)
Автор: Иванна Пашкевич

Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя признался, сколько зарабатывает во время войны и что ему приносит доход.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя для программы "Муз_Тренд".

Подробности

По словам артиста, у него с другим участником "Антител", клавишником Сергеем, есть бизнес. Однако никаких подробностей он раскрывать не стал.

"Я никогда не был в нужде. Я знаю, что такое деньги, я знаю и как их зарабатывать. Я знаю им цену. Я умею их считать. Я умею их тратить. Много денег я и Сергей Вусик отдаем на благотворительность. Мы это не афишируем. Как правило это происходит в таком авральном формате, когда надо что-то срочно закрыть", - поделился Тарас.

Тарас Тополя (фото: instagram.com/tarastopolia)

Также он отметил, что зарабатывает "неплохо". Однако обнародует свои заработки только тогда, когда придет время. Говорит, что это может многих "удивить".

На уточняющий вопрос, идет ли речь о более чем 5000 долларов (206 000 грн), Тополя ответил, что да.

"Я не люблю говорить о деньгах, потому что это более неприятная тема, особенно когда кто-то их считает. Группа "Антитела" встретили полномасштабное вторжение, когда у нас было достаточно много денег на счетах. Почему? Потому что мы относимся к тратам очень скрупулезно, в пределах разумного. Мы не купим квартиру, новую машину", - рассказал певец.

"Антитела" (фото: instagram.com/tarastopolia)

Также артист добавил, что за все время своей музыкальной карьеры он мог позволить себе множество раз приобрести новый автомобиль, однако в приоритете всегда были клипы, которые обходятся от 40 до 50000 долларов.

"К деньгам, их зарабатыванию и расходованию нужно подходить с умом. А это у "Антител" было всегда и есть у меня. Поэтому я, к счастью, имею возможность обеспечивать свою семью в необходимой степени", - подытожил Тополя.

 

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