7 тренажеров в спортзале для роста мышц и увеличения силы
Когда речь заходит о наращивании мышц, то тренажеры могут быть отличным дополнением или даже основным инструментом. Тренажеры предназначены не только для начинающих. Следует только подобрать правильные, согласно желаемой цели.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Тренажер для подъема веса ногами
Такой тренажер является фантастическим инструментом для наращивания силы нижней части тела, особенно нацеленной на квадрицепсы, подколенные сухожилия и ягодицы.
В отличие от приседаний, где вы должны стабилизировать вес и сбалансировать свое тело, жим ногами позволяет полностью сосредоточиться на ведении ног.
Сядьте в тренажер, а ноги поставьте на платформу примерно на ширину плеч. Далее вытяните ноги, чтобы поднять платформу, но не фиксируйте колени в верхней части движения.
Медленно опустите вес, позволяя коленям согнуться примерно под углом 90 градусов.
Держите движения под контролем и убедитесь, что колени отслеживают одну линию с пальцами ног, чтобы предотвратить травмы.
Тренажер для подъема веса ногами (фото: eatthis.com)
Тренажер с отягощением для рук
Он является важной частью для тех, кто хочет создать широкую и крепкую спину. Этот тренажер специально нацелен на самые широкие мышцы спины.
Помимо обработки широких мышц, тренажер также привлекает бицепсы и трапециевидные мышцы, что делает его прекрасным общим упражнением для верхней части тела.
Сядьте, закрепив колени под накладкой, и примитесь за штангу, расставив руки немного шире, чем на ширине плеч. Подтягивая штангу к груди, сосредоточьтесь на привлечении мышц спины и держите локти направленными вниз и назад.
Тренажер с отягощением для рук (фото: eatthis.com)
Тренажер для жима сидя
Это отличный способ привлечь грудь, плечи и трицепсы, одновременно обеспечивая правильную форму и безопасность во время движения. В отличие от жима лежа со свободным весом, тренажер для жима грудью предлагает ориентированный путь, снижающий риск травм и облегчающий подъем большего веса.
Этот тренажер особенно полезен для грудной мышцы, что может помочь нарастить массу.
Отрегулируйте сиденья так, чтобы ручки были на уровне середины вашей груди. Возьмитесь за ручки и нажмите вперед, пока руки не будут полностью вытянуты.
Возвращаясь в исходное положение, сосредоточьтесь на ощущении растяжения грудной мышцы, сохраняя контроль над весом.
Поддерживая стабильный темп на протяжении всего движения, вы сможете максимально задействовать мышцы и предотвратить травмы.
Тренажер для наращивания мышц рук сидя (фото: eatthis.com)
"Машина Смита"
Такой тренажер является универсальным и позволяет выполнять широкий спектр упражнений, включая приседания, лежа, выпады и плечи.
Поскольку штанга закреплена на направляющей, тренажер помогает поддерживать равновесие и контроль во время каждого движения.
Выполняя приседания на тренажере, расположите гриф поперек плеч, а ноги слегка поставьте перед собой.
Приседайте, пока ваши бедра не будут параллельны земле.
Тренажер "машина Смита" (фото: eatthis.com)
Тренажер с кабелем
В отличие от свободного веса постоянное напряжение, которое обеспечивает кабельный тренажер, поддерживает работу мышц на протяжении всего движения, что может привести к лучшему вовлечению и росту мышц.
Чтобы выполнить базовое движение, разместите тросы на высоте груди, возьмите ручку в каждую руку и поднимите руки.
Слегка согнув локти, соедините руки перед грудью. Медленно вернитесь в исходное положение, сохраняя контроль над тяжестью.
Тренажер с кабелем для рук (фото: eatthis.com)
Тренажер для ног
Он нацелен на квадрицепсы, отвечающие за основную часть мышц передней части бедер. Это упражнение очень эффективно и помогает увеличить силу ног.
Сядьте, прижавшись спиной к сиденью, и расположите лодыжки под роликом. Отрегулируйте сиденье так, чтобы ваши колени были на одной линии с точкой поворота тренажера.
Вытяните ноги, поднимая ролик вверх, пока ноги не станут прямыми.
Тренажер для укрепления мышц ног (фото: eatthis.com)
Увеличение грудных мышц
Этот тренажер специально сосредоточен на растяжении и сокращении груди, что помогает нарастить мышечную массу.
Сядьте, плотно прижавшись спиной к тренажеру, и возьмитесь за ручки, слегка согнув локти.
Медленно сведите ручки перед грудью, сжимая мышцы груди на пике движения.
Тренажер для увеличения грудной мышцы (фото: eatthis.com)
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