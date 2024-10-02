7 тренажеров в спортзале для роста мышц и увеличения силы

Когда речь заходит о наращивании мышц, то тренажеры могут быть отличным дополнением или даже основным инструментом. Тренажеры предназначены не только для начинающих. Следует только подобрать правильные, согласно желаемой цели.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Тренажер для подъема веса ногами

Такой тренажер является фантастическим инструментом для наращивания силы нижней части тела, особенно нацеленной на квадрицепсы, подколенные сухожилия и ягодицы.

В отличие от приседаний, где вы должны стабилизировать вес и сбалансировать свое тело, жим ногами позволяет полностью сосредоточиться на ведении ног.

Сядьте в тренажер, а ноги поставьте на платформу примерно на ширину плеч. Далее вытяните ноги, чтобы поднять платформу, но не фиксируйте колени в верхней части движения.

Медленно опустите вес, позволяя коленям согнуться примерно под углом 90 градусов.

Держите движения под контролем и убедитесь, что колени отслеживают одну линию с пальцами ног, чтобы предотвратить травмы.

Тренажер для подъема веса ногами (фото: eatthis.com)

Тренажер с отягощением для рук

Он является важной частью для тех, кто хочет создать широкую и крепкую спину. Этот тренажер специально нацелен на самые широкие мышцы спины.

Помимо обработки широких мышц, тренажер также привлекает бицепсы и трапециевидные мышцы, что делает его прекрасным общим упражнением для верхней части тела.

Сядьте, закрепив колени под накладкой, и примитесь за штангу, расставив руки немного шире, чем на ширине плеч. Подтягивая штангу к груди, сосредоточьтесь на привлечении мышц спины и держите локти направленными вниз и назад.

Тренажер с отягощением для рук (фото: eatthis.com)

Тренажер для жима сидя

Это отличный способ привлечь грудь, плечи и трицепсы, одновременно обеспечивая правильную форму и безопасность во время движения. В отличие от жима лежа со свободным весом, тренажер для жима грудью предлагает ориентированный путь, снижающий риск травм и облегчающий подъем большего веса.

Этот тренажер особенно полезен для грудной мышцы, что может помочь нарастить массу.

Отрегулируйте сиденья так, чтобы ручки были на уровне середины вашей груди. Возьмитесь за ручки и нажмите вперед, пока руки не будут полностью вытянуты.

Возвращаясь в исходное положение, сосредоточьтесь на ощущении растяжения грудной мышцы, сохраняя контроль над весом.

Поддерживая стабильный темп на протяжении всего движения, вы сможете максимально задействовать мышцы и предотвратить травмы.

Тренажер для наращивания мышц рук сидя (фото: eatthis.com)

"Машина Смита"

Такой тренажер является универсальным и позволяет выполнять широкий спектр упражнений, включая приседания, лежа, выпады и плечи.

Поскольку штанга закреплена на направляющей, тренажер помогает поддерживать равновесие и контроль во время каждого движения.

Выполняя приседания на тренажере, расположите гриф поперек плеч, а ноги слегка поставьте перед собой.

Приседайте, пока ваши бедра не будут параллельны земле.

Тренажер "машина Смита" (фото: eatthis.com)

Тренажер с кабелем

В отличие от свободного веса постоянное напряжение, которое обеспечивает кабельный тренажер, поддерживает работу мышц на протяжении всего движения, что может привести к лучшему вовлечению и росту мышц.

Чтобы выполнить базовое движение, разместите тросы на высоте груди, возьмите ручку в каждую руку и поднимите руки.

Слегка согнув локти, соедините руки перед грудью. Медленно вернитесь в исходное положение, сохраняя контроль над тяжестью.

Тренажер с кабелем для рук (фото: eatthis.com)

Тренажер для ног

Он нацелен на квадрицепсы, отвечающие за основную часть мышц передней части бедер. Это упражнение очень эффективно и помогает увеличить силу ног.

Сядьте, прижавшись спиной к сиденью, и расположите лодыжки под роликом. Отрегулируйте сиденье так, чтобы ваши колени были на одной линии с точкой поворота тренажера.

Вытяните ноги, поднимая ролик вверх, пока ноги не станут прямыми.

Тренажер для укрепления мышц ног (фото: eatthis.com)

Увеличение грудных мышц

Этот тренажер специально сосредоточен на растяжении и сокращении груди, что помогает нарастить мышечную массу.

Сядьте, плотно прижавшись спиной к тренажеру, и возьмитесь за ручки, слегка согнув локти.

Медленно сведите ручки перед грудью, сжимая мышцы груди на пике движения.

Тренажер для увеличения грудной мышцы (фото: eatthis.com)