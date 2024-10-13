Увеличится сила мышц: 5 упражнений с подъемом веса для рук и плеч

Сильная верхняя часть тела имеет решающее значение для силы тела. Правильные упражнения помогут укрепить мышцы рук и плеч, улучшить внешний вид тела и минимизировать травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Подъем штанги в наклоне

Это классическое упражнение для верхней части тела, одновременно привлекающее спину, руки и плечи. Это сложное движение увеличивает силу бицепсов и широких мышц.

Сначала нужно встать, расставив ноги на ширине плеч, и взять штангу в руки. Далее наклонитесь вперед, держа спину прямой, а колени слегка изогнутыми.

Потяните штангу к туловищу, сжимая лопатки вместе в верхней части. Медленно опустите штангу в исходное положение и повторите.

Подъем штанги в наклоне (фото: eatthis.com)

Подъем гантелей одной рукой

Это одностороннее упражнение изолирует каждую сторону спины. Она также помогает устранить мышечный дисбаланс.

Поставьте левое колено и левую руку на скамейку, держа туловище параллельно полу. Держите гантель в правой руке, полностью вытянув руку.

Потяните гантель к грудной клетке, поднимая локоть вверх.

Контролируемо опустите и повторите снова. Измените сторону после завершения всех повторений.

Подъем гантелей одной рукой (фото: eatthis.com)

Тросовая сидячая тяга

Это отличное упражнение для изоляции средней части спины. Трос добавляет постоянное напряжение, что делает его отличным для роста мышц.

Сначала сядьте на тренажер, плотно прижав ноги к платформе.

Возьмитесь за ручки обеими руками и потяните вес к животу, держа спину прямой, а грудь приподнятой.

Сожмите лопатки вместе на пике движения, затем медленно вытяните руки назад.

Тросовая сидячая тяга (фото: eatthis.com)

Т-образный подъем штанги

Упражнение отлично укрепляет мышцы спины, рук и плеч. Используя нейтральный хват, эта вариация фокусируется на средней части спины.

Встаньте, держа штангу за верхнюю часть у ног.

Слегка согните колени в бедрах, взявшись за ручки обеими руками. Потяните штангу к груди, сжимая лопатки вверху.

Медленно опустите вниз и повторите снова.

Т-образный подъем штанги (фото: eatthis.com)

Планка с подъемом гантелей

Упражнение нацелено на широкие мышцы, бицепсы и плечи, а также прорабатывает пресс и нижнюю часть спины.

Начните в положении высокой планки с гантелями в каждой руке. Поднимайте одну гантель к грудной клетке, держа корпус напряженным, а бедра стабильными.

Опустите и повторите с другой стороны.