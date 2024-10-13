Увеличится сила мышц: 5 упражнений с подъемом веса для рук и плеч
Сильная верхняя часть тела имеет решающее значение для силы тела. Правильные упражнения помогут укрепить мышцы рук и плеч, улучшить внешний вид тела и минимизировать травмы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Подъем штанги в наклоне
Это классическое упражнение для верхней части тела, одновременно привлекающее спину, руки и плечи. Это сложное движение увеличивает силу бицепсов и широких мышц.
Сначала нужно встать, расставив ноги на ширине плеч, и взять штангу в руки. Далее наклонитесь вперед, держа спину прямой, а колени слегка изогнутыми.
Потяните штангу к туловищу, сжимая лопатки вместе в верхней части. Медленно опустите штангу в исходное положение и повторите.
Подъем штанги в наклоне (фото: eatthis.com)
Подъем гантелей одной рукой
Это одностороннее упражнение изолирует каждую сторону спины. Она также помогает устранить мышечный дисбаланс.
Поставьте левое колено и левую руку на скамейку, держа туловище параллельно полу. Держите гантель в правой руке, полностью вытянув руку.
Потяните гантель к грудной клетке, поднимая локоть вверх.
Контролируемо опустите и повторите снова. Измените сторону после завершения всех повторений.
Подъем гантелей одной рукой (фото: eatthis.com)
Тросовая сидячая тяга
Это отличное упражнение для изоляции средней части спины. Трос добавляет постоянное напряжение, что делает его отличным для роста мышц.
Сначала сядьте на тренажер, плотно прижав ноги к платформе.
Возьмитесь за ручки обеими руками и потяните вес к животу, держа спину прямой, а грудь приподнятой.
Сожмите лопатки вместе на пике движения, затем медленно вытяните руки назад.
Тросовая сидячая тяга (фото: eatthis.com)
Т-образный подъем штанги
Упражнение отлично укрепляет мышцы спины, рук и плеч. Используя нейтральный хват, эта вариация фокусируется на средней части спины.
Встаньте, держа штангу за верхнюю часть у ног.
Слегка согните колени в бедрах, взявшись за ручки обеими руками. Потяните штангу к груди, сжимая лопатки вверху.
Медленно опустите вниз и повторите снова.
Т-образный подъем штанги (фото: eatthis.com)
Планка с подъемом гантелей
Упражнение нацелено на широкие мышцы, бицепсы и плечи, а также прорабатывает пресс и нижнюю часть спины.
Начните в положении высокой планки с гантелями в каждой руке. Поднимайте одну гантель к грудной клетке, держа корпус напряженным, а бедра стабильными.
Опустите и повторите с другой стороны.
Планка с подъемом гантелей (фото: eatthis.com)
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