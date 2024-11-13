Превратите любое фото в шедевр. 8 лучших программ для увеличения изображений без потери качества

Бывает, что фотография удачна, но нуждается в увеличении - будь то семейный портрет, момент из путешествия или снимок природы. Проблема в том, что увеличение часто снижает качество, делая изображение менее четким.

Про 8 лучших программ, с помощью которых можно увеличить фото без потери качества, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Technology Personalized , который специализируется на технологической тематике.

Pixelcut (бесплатно)

Если вы ищете простой бесплатный инструмент без особых настроек или расширенных возможностей редактирования изображений, UnCrop Image от Pixelcut - лучший вариант. Вы можете просто загрузить изображение и использовать ИИ для его расширения, а также изменить направление или обрезать изображение, чтобы расширить его. Кроме того, бесплатная версия позволяет загружать изображения с разрешением до 5350×3490 в форматах PNG и JPG.

Говоря о качестве вывода, это один из лучших инструментов, хотя иногда он не дотягивает в зависимости от изображения.

В нем также имеется расширенный редактор, который предлагает больше инструментов для редактирования фотографий и позволяет добавлять слои изображений, текст и графику.

Плюсы:

Бесплатное использование без необходимости регистрации учетной записи

Удобный интерфейс

Создает высококачественные расширенные изображения

Поддерживает настраиваемые пропорции и ручную обрезку

Минусы:

Отсутствуют расширенные функции редактирования

Не поддерживает пакетную обработку

Ограниченная совместимость с другим программным обеспечением

Pixelcut (фото: Technology Personalized)

Pics Art

PicsArt - популярное приложение для редактирования фотографий на всех основных платформах, включая веб. Недавно оно представило опцию изменения размера изображения, которая позволяет вам расширять изображения с помощью ИИ.

В настоящее время эта функция находится в стадии бета-тестирования и доступна бесплатно для всех пользователей; однако в будущем она может быть ограничена лимитированными кредитами и может потребовать подписки на премиум-версию для доступа к инструменту.

Самое лучшее, что PicsArt - это полноценный инструмент для редактирования фотографий, предоставляющий доступ к другим функциям AI и расширенным функциям из того же редактора.

Он доступен для Windows и Mac, в мобильном приложении и имеет автономное веб-приложение. Чтобы использовать его, загрузите изображение, выберите шаблон или маркер обрезки, чтобы он соответствовал вашему выходному дизайну, и нажмите "Развернуть".

Picsart также поддерживает пакетную обработку изображений, позволяя вам выбирать несколько изображений и масштабировать, увеличивать и расширять их все одновременно.

Плюсы:

Обеспечивает высокое качество продукции

Доступно на нескольких платформах, включая мобильные

Предлагает бесплатные кредиты для новых пользователей

Минусы:

Для полного доступа требуется премиум-подписка

Пакетная обработка не поддерживается в бесплатной версии

Pics Art (фото: Technology Personalized)

Canva (платное)

Если вы являетесь пользователем Canva Pro, то можете использовать встроенный инструмент расширения изображений Magic Expand, чтобы расширить свои изображения с помощью ИИ. Инструмент встроен непосредственно в экосистему Canva.

Вы можете выбрать любое изображение или загрузить и расширить его. Он позволяет вам устанавливать настраиваемые пропорции и вручную маркер обрезки, чтобы расширить изображения.

Обратите внимание, что Canva - это в первую очередь инструмент для графического дизайна, а не расширенное решение для редактирования фотографий, поэтому помните об этом, прежде чем пользоваться этим инструмент.

Если вы уже являетесь пользователем Pro, вы можете получить доступ к Magic Expand, загрузив изображение, которое вы хотите расширить, щелкнув и выбрав его. На боковой панели щелкните Edit Image на раскладке инструментов. Далее под Magic Studio прокрутите вправо, если необходимо, и выберите Magic Expand.

Теперь подберите соотношение сторон, настройте кадрирование, которое вы хотите расширить, и щелкните кнопку Expand. Он сгенерирует четыре изображения, похожих на то, которое вы хотите расширить.

Плюсы:

Обеспечивает легкую ручную настройку

Хорошее качество для расширения изображений

Минусы:

Пакетная обработка не производится

В приложении отсутствуют глубокие инструменты для редактирования фотографий

Canva (фото: Technology Personalized)

AI Image Extender (платное)

Если вы ищете простой, легкий в использовании, понятный расширитель изображений AI, то AI Image Extender - лучший вариант. Подобно другим, он позволяет расширять изображения с помощью AI.

Вы можете загрузить изображение, выбрать расширенную рамку и нажать "Развернуть". Он также поддерживает расширения, созданные ИИ, с помощью подсказок.

Обратите внимание, что инструмент платный, и при регистрации нет бесплатных кредитов. Вам необходимо создать учетную запись и использовать ее.

Помните, вы не сможете получить возврат после оплаты или выбора плана. Ежемесячный план, который дает до 50 расширений изображений, начинается с 7,99 долларов, а также есть годовой план, который стоит 5,99 долларов в месяц и предлагает 600 кредитов изображений.

Плюсы:

Простое и понятное приложение

Позволяет использовать текстовые подсказки для расширения изображений

Минусы:

Только платная версия, без бесплатной пробной или кредитов

Возврат средств после подписки не производится

Пакетная обработка не поддерживается

AI Image Extender (фото: Technology Personalized)

Fotor (платное)

Fotor - еще один популярный инструмент для фотографий, который предлагает комплексные возможности редактирования изображений. Недавно он также получил возможность расширять фотографии с помощью ИИ и других функций, таких как удаление фона, улучшение фотографий, увеличение и многое другое.

Как и Canva и PicsArt, расширитель изображений AI интегрирован в программное обеспечение и веб-приложение и может использоваться вместе с другими инструментами редактирования.

Вы можете настроить параметры, чтобы настроить соотношение сторон, копий и многое другое, чтобы получить желаемое изображение. Он предлагает бесплатные кредиты для создания или расширения фото с использованием ИИ, но вам нужна платная учетная запись для загрузки изображения.

Премиум-план Fotor стоит 8,99 долларов в месяц со 100 дополнительными ежемесячными кредитами, а также доступ ко всем функциям редактирования фотографий с использованием ИИ.

Плюсы:

Предлагает расширенные функции редактирования фотографий

Высококачественные расширения

Доступно на нескольких платформах, включая мобильные

Минусы:

Возможность загрузки бесплатных кредитов отсутствует

Бесплатная версия добавляет водяной знак

Fotor (фото: Technology Personalized)

Uncrop by Clipdrop by Jasper (платное)

Для использования этого приложения нужно подписаться на премиум. Если вы часто работаете с большим количеством изображений и ищете доступный вариант, это может быть лучшим вариантом.

При оформлении премиум-подписки вы также получите доступ к инструментам, включая удаление фона, инструмент очистки, масштабирование изображений, преобразование эскиза в изображение, создание нескольких вариантов из изображения, мгновенную генерацию текста в фото и многое другое.

Плюсы:

Множество полезных инструментов ИИ, выходящих за рамки простого расширения изображений

Результаты хорошего качества

Доступная подписка

Минусы:

Бесплатной пробной версии нет, требуется подписка

Пакетная обработка не производится

Uncrop by Clipdrop by Jasper (фото: Technology Personalized)

Adobe Photoshop

Adobe Photoshop - лучший вариант, если вы профессиональный фоторедактор, который хочет упростить свою работу с помощью инструментов расширения AI. Функция Generative Fill в Photoshop позволяет расширять изображения с помощью текстовых подсказок и обеспечивает качественные результаты, в отличие от других инструментов в этом списке.

Однако Photoshop - профессиональный редактор, и его нужно изучить. Тем не менее, если вы ищете именно Generative Fill, то он прост в работе, поскольку вы можете использовать традиционные инструменты, ввести запрос и получить дизайн. Лучшая часть этого приложения в том, что вы также можете использовать его вместе с другими передовыми профессиональными инструментами для редактирования фотографий.

Однако это платный инструмент, и вам следует подписаться на Adobe Creative Cloud или индивидуальный план Photoshop. Если у вас уже есть Photoshop, загрузите фотографию, выберите границы, изображение, которое вы хотите расширить, и нажмите Generative Fill.

Затем вы можете ввести запрос, чтобы получить дизайн. Он дает высококачественные результаты, которые лучше, чем любой другой инструмент. Перед тем, как инвестировать, убедитесь, что этот инструмент предназначен для профессиональных редакторов и стоит 20,99 долларов в месяц

Плюсы:

Инструмент профессионального уровня со множеством расширенных функций

Высококачественные расширения с использованием текстовых подсказок

Полностью интегрируется с другими инструментами Adobe

Минусы:

Инструмент платный и может быть дорогим

Не подходит для новичков

Больше подходит для профессионалов, чем для обычных пользователей

Adobe Photoshop (фото: Technology Personalized)

Stability AI

Вы можете настроить и запустить собственные модели генерации изображений локально на вашем устройстве с помощью Stability AI. Запуск моделей ИИ требует много ресурсов. Вот почему большинство из вышеперечисленных расширителей изображений доступны только в премиум-версии, а несколько бесплатных инструментов предлагают ограниченные кредиты.

Вы можете настроить Stability AI локально на вашем устройстве и использовать его бесплатно без каких-либо ограничений.

Однако настройка и использование на вашем устройстве требует соответствия минимальным требованиям к оборудованию. Например, вам понадобится мощный графический процессор для запуска модели и минимум 8 ГБ оперативной памяти для запуска Stability AI на вашем устройстве.

Плюсы:

Бесплатное, с открытым исходным кодом, без ограничений

Широкие возможности настройки с помощью подсказок

Высококачественные результаты при наличии соответствующей настройки

Минусы:

Должно соответствовать минимальным требованиям к оборудованию

Техническая настройка не очень удобна для пользователя

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