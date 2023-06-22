Бодипозитив. Угроза для общества или путь к освобождению от стандартов?

В последние годы параметры 90/60/90 становятся менее актуальными. На смену приходит трансляция настоящего женского тела. Бодипозитив набирает все большую популярность во многих странах, в том числе и в Украине. Но противников такого движения не меньше сторонников. Кто-то говорит, что это просто оправдание собственной лени, кто-то не подбирая слова переходит на прямые оскорбления людей, имеющих избыточный вес.

Важно разобраться, является ли бодипозитив таким опасным, или может это новая реальность, к которой нам следует привыкнуть.

Для начала разберемся, что такое бодипозитив

Если говорить в целом, то это движение или философия, побуждающая к принятию и уважению разных типов тел. Независимо от их формы, размера, веса или внешнего вида. Этот термин появился в контексте борьбы со стереотипами об "идеальном" теле, которые доминируют в обществе и влияют на самооценку людей.

Главная идея бодипозитива состоит в том, чтобы перестать оценивать себя и других стандартами красоты, сосредоточиться на самочувствии и заботиться о своем физическом и психическом здоровье вне зависимости от внешнего вида.

Он акцентирует внимание на том, что каждый имеет право на уважение, достоинство и любовь к своему телу.

Бодипозитив подчеркивает необходимость самопринятия и самоопределения, относится с уважением к многообразию тел и доносит, что красота не должна быть однообразной. Это движение побуждает людей смотреть на свои тела как на инструменты, позволяющие нам действовать и наслаждаться жизнью, а не только как на объект для оценки.

Почему бодипозитив важен?

Бодипозитив должен быть, он несет правильное психологическое настроение.

Никому нет дела до того, как выглядит другой человек. Никто не имеет права навязывать другому человеку, как он должен выглядеть, в каких должен быть параметрах, что красиво, а что не красиво, что можно высмеивать, а что нет.

Это о личных границах, о любви к себе, о принятии своего тела. Если девушке нравится в своем теле, никто не вправе сказать, что это тело некрасивое. Это ее личное дело, ее тело - это только ее дело и только она может решать, как она должна выглядеть.

Из-за того, что в свое время Инстаграм навязывал нам вредные модели поведения, выставлял женское тело, как объект и заложил нереалистическое представление о внешнем виде. Теперь у нас есть огромное количество женщин, которые ненавидят свое тело и смотрят на себя с отвращением. Поэтому они испытывают проблемы с самооценкой и проживают жизнь в ненавистном теле.

Бодипозитив - это не про оправдание, чтобы не заниматься собой. Любое занятие своим телом, будь то похудение, набор массы или просто тренировки, должно быть не с позиции "я толстая, мне нужно похудеть", а с позитива, простого желания заботиться о своем теле. Желания делать его более здоровым.

Тенденция к бодипозитиву оказывает очень положительное влияние на наше общество. Женщины ментально становятся более расслабленными и принимают себя, а значит, вероятность перееданий на фоне стресса снижается. К тому же люди, все-таки меняющие свое тело, изменяют его из любви к себе, что помогает им получить качественный результат.

Не стоит забывать, что есть заболевания, при которых избыточная масса тела является нормой. Например: сахарный диабет, синдром поликистозных яичников, инсулинорезистентность и многие другие. В таком случае женщинам нужно учиться любить свое тело, потому что оно изменяется из-за болезни.

Стандарты красоты могут влиять на развитие пищевых расстройств, таких как анорексия, булимия и нарушения восприятия тела. Они распространяются через рекламу, модельные агентства, кино и социальные медиа, часто пропагандируют тонкую фигуру и идеализируют стройность. Это может создавать давление на людей иметь "идеальное" тело, независимо от их генетических особенностей, физиологических потребностей и здоровья. Уверенность в своем внешнем виде может стать приоритетом над здоровым питанием, что приводит к расстройствам питания.

Все больше девушек выбирает бодипозитив, потому что наконец-то учатся отстаивать личные границы, учатся любить себя, а не следовать каким-то тенденциям, и это - прекрасно.